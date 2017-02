Drei Fastnachten vor Rosenmontag

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Fastnachten sind noch lange nicht zu Ende. Am Sonnabend vor Rosenmontag, der bekanntlich am Montag in den Karnevalshochburgen das normale Leben lahm legt, wird in Lindenberg ein zweites Mal gefeiert und gezampert. Bereits am 28. Januar war ein Teil des großen Dorfes "bezampert" worden, am 12. Februar fand der Kinderfasching statt. Am Sonnabend machen die Narren nun das Unterdorf (in Richtung Glienicke und Herzberg) unsicher. "Nach der zweiwöchigen Pause sind wir wieder fit und können noch mal richtig loslegen" kündigt Organisatorin Aimee Waesche an. Start zur Zampertour ist um 8.30 Uhr am Gasthaus Luther. Bis etwa 17 Uhr wird gezampert, am Abend werden DJ Silvio und die Gaudi Boam im Gasthaus Görsdorf Stimmung in den Saal bringen.