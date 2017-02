Inklusives Frühstück am 1. März im Stic

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Auf ungewöhnliche Weise will die Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) Ausbildungsbetriebe und Jugendliche mit Behinderungen zusammenbringen. Sie lädt am 1. März von 9 bis 12 Uhr ins Stic, Garzauer Chaussee 1 a, zum "inklusiven Frühstück" ein.

"Unser Ziel ist es, behinderten Jugendlichen eine Chance zu geben, direkt bei einer Firma ausgebildet zu werden oder eine kooperative Ausbildung antreten zu können", sagte Ingo Trappe, Teamleiter Rehabilitanden/Schwerbehinderte in der Agentur für Arbeit. Zugleich soll das inklusive Frühstück - tatsächlich soll ein solches angeboten werden - dazu dienen, Firmeninhaber zu informieren, welche Fördermöglichkeiten über die Agentur möglich sind. In bestimmten Fällen würden bis zu 100 Prozent des Arbeitsentgelts für den Auszubildenden bezahlt, so dass der Arbeitgeber von allen Risiken befreit sei. Hilfe gebe es bei der Ausgestaltung des Behinderten-Arbeitsplatzes. "Wir können viel Unterstützung geben. Sowohl den Unternehmen, als auch den Jugendlichen. Letztere aber müssen Motivation mitbringen. Dies kann ihnen keiner abnehmen", so Trappe.

Bisher haben sich 80 Jugendliche angemeldet, zum inklusiven Frühstück zu kommen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Weitere Interessierte sind gern gesehen. Sie könnten gleich Bewerbungsmappen mitbringen. Insgesamt betreue die Agentur für Arbeit in Ostbrandenburg rund 2400 Menschen mit Behinderung und versucht, diese in Ausbildung und Arbeit zu vermitteln, so Trappe.

Gesucht werden noch Unternehmen, die sich am 1. März präsentieren und ins Gespräch kommen wollen. Sie werden gebeten, sich bis 28. Februar anzumelden.

Kontakt: Tel. 0335 570-1200; E-Mail: Frankfurt-Oder.161-Reha @arbeitsagentur.de