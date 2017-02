71500 Euro für neues Gerätehaus

artikel-ansicht/dg/0/

Wellmitz (MOZ) Die Gemeinde Neißemünde hat als erste der drei Kommunen des Amtes Neuzelle seinen Haushalt 2017 beschlossen. Darin ist auch Geld für ein neues Feuerwehr-Gerätehaus eingestellt, das in diesem Jahr in Wellmitz gebaut werden soll.

Ute Petzel zeigt sich am Tag nach der ersten Gemeindevertretersitzung des Jahres zufrieden. Die ehrenamtliche Neißemünder Bürgermeisterin freut sich vor allem darüber, dass alle drei Beschlüsse am Donnerstagabend einstimmig gefasst wurden. "Das passiert auch nicht alle Tage", sagt sie. Neben dem Beschluss der Jahresrechnung und der Entlastung des Amtsdirektors jeweils für das Jahr 2010 stand als wichtigster Punkt die Haushaltssatzung der Gemeinde 2017 auf der Tagesordnung. Im Finanzhaushalt sind knapp 2 Millionen Euro Einzahlungen vorgesehen, die Auszahlungen belaufen sich auf 2,3 Millionen Euro. Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 160 300 Euro festgesetzt.

Mit im Haushalt berücksichtigt werden auch 3500 Euro für die Anschaffung eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes. "Dieses mobile Gerät zeigt mit einem Smiley an, in welchem Geschwindigkeitsbereich sich der Fahrer befindet. Darüber hinaus können auch Fahrzeuge gezählt werden", erklärt Ute Petzel. Es gebe immer wieder Beschwerden von Anwohnern aus den vier Ortsteilen über Raser. "Wenn man dann die aufgezeichneten Daten zur Hand nehmen kann, hat man natürlich auch die besseren Argumente für eine eventuelle Geschwindigkeitsbeschränkung an den entsprechenden Stellen", meint die Bürgermeisterin. Derzeit habe man zwar ein Gerät, aber dieses sei bereits sieben Jahre alt.

Einen Schritt weiter ist die Gemeinde schon auf der Lindenstraße vor der Wellmitzer Kita. "Hier wollen wir erneut ein Tempo-30-Schild beantragen. Vor einigen Jahren wurde dies zwar schon einmal abgelehnt, aber jetzt sind die gesetzlichen Hürden niedriger. Daher rechnen wir uns gute Chancen aus, die Sicherheit unserer Kinder zu erhöhen", erklärt Ute Petzel.

Eine Investition in die Zukunft ist der Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses in Wellmitz. Dieses soll an der Ecke Lindenstraße/Straße der Einheit gebaut werden. Die Kosten für 2017 betragen 166 700 Euro, die zu etwa zwei Dritteln durch den Amtshaushalt getragen werden. Die Gemeinde Neißemünde steuert dieses Jahr 71 500 Euro bei. Im kommenden Jahr sind insgesamt 241 600 Euro veranschlagt, von denen der Neißemünder Anteil 80 500 Euro beträgt. Insgesamt kostet der Neubau voraussichtlich 456 000 Euro. "Wir bedauern, dass wir keine Fördermittel erhalten. In der Rangfolge sind wir auf Platz 4 gelandet, doch leider haben nur die ersten drei Fördergelder bekommen."

Unabhängig davon sei der Bau des lange geforderten Gerätehauses nicht gefährdet. "In dieser Woche wurden die Unterlagen beim Bauamt abgegeben. Wir hoffen, dass wir Ostern die Baugenehmigung bekommen und dann mit dem Bau beginnen können. Ganz optimistisch und ehrgeizig haben wir die Hoffnung, bis Ende des Jahres den Bau abschließen zu können", sagt Ute Petzel.