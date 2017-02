Aktionsbündnis fordert faire Bürgerentscheide

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ausgerechnet Bayern steht in Sachen direkter Demokratie deutschlandweit an der Spitze. Ausgerechnet die CSU plädiert in ihrem Wahlprogramm für Volksbegehren auf Bundesebene. Eine Oranienburger Aktionsgruppe will jetzt Volksbegehren auf Landes- und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene erleichtern.