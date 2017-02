Meisterschaft des Kreises mit 44 Schützen

artikel-ansicht/dg/0/

Dass die Meisterschaften alljährlich in Fürstenwalde ausgetragen werden, hat einen einfachen Grund: Der Verein ist der einzige im Kreis mit einer entsprechend großen Anlage. 44Teilnehmer aus den Schützenvereinen in Eisenhüttenstadt, Spreeau, Woltersdorf, Steinsdorf, Storkow und Fürstenwalde maßen sich in verschiedenen Altersklassen mit der Luftpistole und dem Luftgewehr.

"Große Überraschungen gab es bei den Ergebnissen nicht", sagte Dirk Zurakowski, Vorsitzender des gastgebenden Vereins. In der Disziplin Luftpistole der Herren siegte Heino Jakob (SV Steinsdorf) mit 371Ringen, Jan Schönherr (SG Fürstenwalde) wurde mit 340 Ringen Zweiter. Insgesamt holten die Fürstenwalder Schützen vier erste Plätze, zehn Kreismeister-Titel gingen in diesem Jahr an die Schützengilde Spreeau, wobei es in einigen Altersklassen nur einen oder zwei Starter gab.

Das Stechen im Kreiskönigsschießen wurde nachgeholt. Als Gewinner setzte sich dabei Jürgen Rescheleit (Woltersdorf) durch. Bei den Damen siegte Christin Dahms (Spreeau), im Bereich Jugend Patrick Kühne (Fürstenwalde).

Weitere Ergebnisse unter: www.schuetzengilde-fuerstenwalde.de/aktuelles.