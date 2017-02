14-Millionen-Zuschlag geht an Remondis

artikel-ansicht/dg/0/

Die Angebote der einzelnen Bieter seien auf Umsetzbarkeit rechnerisch und fachlich geprüft. Die zu beschließenden Vorlagen listeten das gesamte Verfahren, einschließlich der Kennzahlen der Bieter, auf. Die Abgeordneten folgten der Empfehlung des Werksausschusses und vergaben die einzelnen Lose an den wirtschaftlichsten Bieter. Mit 14,1 Millionen Euro ist das Los Hausmüll, Behälteränderungsdienst sowie der Vertrieb von Abfallsäcken und Banderolen das umfangreichste. Der Zuschlag ging an Remondis und gilt für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. April 2024.

Das Los Papier ging an den Entsorger Alba. Der Leistungszeitraum beginnt am 1. Oktober 2017 und endet am 30. April 2024. Als drittes Los wurde die Sammlung verbotswidrig abgelagerter Abfällen sowie die Reinhaltung der Containerstandplätze mit einem Auftragsvolumen von 1,2 Millionen Euro an Alba vergeben. Es gilt ebenfalls vom 1. Oktober 2017 bis 30. April 2024.