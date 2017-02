Von Clownsnase bis Edel-Tuch

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Helau und Alaaf: Dieses Wochenende steht ganz im Sinne der Narren. Während die Freienwalder und Harnekop/Sternebecker Jubiläen zelebrieren, bereiten sich die Wriezener auf ihren großen Auftritt am Rosenmontag vor. In Kruge, Reichenow und Neulewin werden Kostüme von Clownsnase bis zum Edel-Tuch erwartet.

¦ Das Karnevalswochenende vor Rosenmontag läutet die Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft (FKG) heute ein. Ab 19.31 Uhr geht das Finale des Jubiläumsjahrs unter dem Motto "Feuerwerk, Karneval, Gäste gehören zum 44. Feste" mit dem Weiberfasching im Bad Freienwalder Kurtheater los. Am Sonnabend laden die Freienwalder Narren zu Tanz, Schunkeln und Gesang zur Hauptfaschingsveranstaltung. Beginn ist um 19.31 Uhr, ebenfalls im Kurtheater. Aber auch die älteren Herrschaften sollen nicht zu kurz kommen. Am Sonntag gestaltet die FKG das Programm beim Rentnerfasching, der von der Stadt ausgerichtet wird. Einlass ist ab 14 Uhr.

¦ Ihren großen Auftritt haben in diesem Jahr die Narren vom Wriezener Carnevals-Club (WCC). Die Oderbrücher richten die Veranstaltung für alle Karnevalsvereine in der Region am Rosenmontag aus. Vorher wird die Turnhalle der Salvador-Allende-Schule am Sonnabend vorgewärmt. Rentner und Familien haben am Sonnabend ab 14.31 Uhr Gelegenheit, ihre schönsten und witzigsten Kostüme zu präsentieren und ordentlich zu schunkeln. Abends kommen alle Narren ab 20.01 Uhr zusammen. Am Sonntag wird die Halle für den Kinderfasching am Rosenmontag, ab 8 Uhr, sowie für die Hauptveranstaltung, 19.30 Uhr, vorbereitet.

¦ "Mit edlem Tuch und spitzem Stock" feiert der Falkenberger Carneval Club (FCC) am Sonnabend seinen Fasching. Vor allem Venedig steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Falkenberger Narren. Mit allerlei pompösen Prunk und Getöse zieht der FCC in den Dogenpalast, das Kulturhaus Kruge, ein. Neben einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm dürfen sich die Gäste auf Überraschungen und die Wahl der drei besten Kostüme freuen. Herausputzen im Stil Venedigs zur Hauptveranstaltung am Sonnabend um 19.33 Uhr lohnt sich also. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Im Anschluss lädt der FCC zum Tanz unter barocken venezianischem Glanz.

¦ Etwa eine Dekade jünger als die Narren aus Bad Freienwalde ist der Harnekoper/Sternebecker Carnevalclub (HSCC). Mit "33 Jahre Stolz stehen wir hier - zurück in die Zukunft präsentieren wir" zeigen sich die Narren heute sowie am Sonnabend von ihrer witzigsten Seite. Wie gewohnt feiern die Harnekoper/Sternebecker Narren in ihrer Festscheune in Reichenow. Einlass erfolgt an beiden Tagen um 19 Uhr, Beginn der Faschingsreise ist um 20 Uhr. Kreativität und Mut wird sich lohnen, denn die besten drei Kostüme werden von den Narren ausgezeichnet. Anlässlich des Jubiläumsjahres können sich die Besucher auf besondere Rückblicke aus den vergangenen 33 Jahren freuen. Dazu präsentieren die HSCC-Mitglieder Höhepunkte aus ihrem Programm im vergangenen November.

¦ "Ist das Euer Wille Neulewin - so ruft Kille Kille." Sobald dieser Ruf durch die Luft schallt, ist er nicht mehr weit, der Neulewiner Karneval Club (NKC). In diesem Jahr haben sich die Neulewiner Narren wieder einiges für ihr Programm einfallen lassen. Los geht es heute Abend um 20 Uhr. Weiter gescherzt, getanzt und gelacht wird am Sonnabend um 19.30 Uhr. Die Faschingsveranstaltung am Sonntag richtet sich vor allem an Familien und Senioren. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn des Programms ab 14.30 Uhr. Alle Veranstaltung finden in der Neulewiner Turnhalle statt. Karten sind jeweils noch an der Abend- oder Tageskasse erhältlich.