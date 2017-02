Neue Runde beim Mikrozensus

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor fast sechs Jahren gab es die Volkszählung Mikrozensus, in diesem Jahr werden erneut wieder Daten erhoben. Auch im Land Brandenburg sollen 12000 Haushalte befragt werden, davon einige in Eisenhüttenstadt und Umgebung. Die Anschriften werden zufällig ausgewählt. "Seit Beginn des Jahres bitten Erhebungsbeauftragte des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg jeden hundertsten Haushalt im Land um ein Interview zum Mikrozensus", heißt es in einer Pressemitteilung. "Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg bittet alle Haushalte, die im Laufe des Jahres 2017 eine Ankündigung zur Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Erhebungsbeauftragten zu unterstützen."