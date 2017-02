Anwohner gegen Schule im Reichelt-Dreieck

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Seit Monaten wird immer und immer wieder über einen neuen Grundschulstandort in der Gemeinde diskutiert. Ursache ist das Einstein-Gymnasium, das mehr Platz braucht. Als idealer Ergänzungsstandort wird das Areal der Fallada-Grundschule angesehen. Die wiederum braucht auch mehr Platz. Und so gibt es Bestrebungen von Gemeindevertretern, das sogenannte Reichelt-Dreieck für einen Neubau zu nutzen. Alle Argumente, doch besser das neue Wohngebiet am Gruscheweg mit einem neuen Schulcampus zu versehen, scheiterten an Mehrheiten.

Nun haben sich die Anwohner mit dem Ansinnen beschäftigt. Und Unterschriften gesammelt. Dagegen. Wie Andreas Stein auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung verlas, haben sich 30 Anwohner gegen diese Idee des Reichelt-Dreiecks ausgesprochen. Sie zeigen sich verwundert, dass nach jahrelangem Stillstand und genau in dem Augenblick, als ein Privatinvestor versucht, seine Pläne von altengerechtem Wohnen umzusetzen, die Gemeinde eingreift und das Areal für die Grundschule haben will.

Die Anwohner verweisen darauf, dass es sich bei ihrem Gebiet um ein seit Jahren gewachsenes Wohngebiet handelt. Mit einem Schulneubau käme es zu einer erheblichen Belastung. Schon heute müssten die Nachbarn mit dem Anlieferverkehr für die Discounter leben und auch einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch die Einkäufer. Dieses würde sich bei einem Schulneubau verzigfachen.

Auch sei das Areal beschränkt. Sollte also irgendwann einmal die Grundschule erweitert werden müssen, wäre schon jetzt klar, dass dies nicht auf dem Reichelt-Dreieck ohne Weiteres möglich sei. Die Anwohner schlagen vor, dass sich die Gemeindevertreter mit dem Areal an der Parkstraße oder eben doch am Gruscheweg befassen. Stein übergab die Unterschriften an die Vorsitzende der Gemeindevertretung Ilka Goetz. Bürgermeister Jürgen Henze reagierte auf eine Nachfrage, dass die Verwaltung weiter am Schulkonzept arbeite. Und auf dessen Basis die weitere Diskussion erfolgen müsse. Nichts passiere ohne einen Beschluss der Gemeindevertreter. Es gebe keine Geheim-Veranstaltungen.