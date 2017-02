artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jedes sechste Kind wächst in einer suchtbelasteten Familie auf. Häufig hat das weitreichende Folgen. Soziale Einrichtungen in der Stadt fordern anlässlich einer bundesweiten Aktionswoche mehr öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema.

Anfangs sind es ein, zwei Gläser Wein, mit denen sich Anne B. belohnt. Die 35-Jährige kümmert sich praktisch allein um zwei Kinder. Um Einkäufe, Haushalt, Termine. Das alles neben einem Teilzeitjob. Ihren Mann, ständig auf Montage, sieht sie nur alle 14 Tage. An den Abenden ist Anne B. erschöpft. Froh, den Tag überstanden zu haben, gönnt sie sich das Glas Wein, aus dem im Laufe der Zeit eine ganze Flasche wird.

Alex, ihr Sohn, 11 Jahre alt, wundert sich irgendwann, dass seine Mutter schon auf dem Sofa eingeschlafen ist. Dabei hat sie noch gar keine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Er bringt dann seine Schwester, 5 Jahre alt, ins Bett. Und kümmert sich darum, dass die Sachen für den nächsten Tag bereit liegen. "Meine großer Junge", lobt seine Mutter ihn manchmal. Dass er in der Schule nicht mehr mitkommt, erfährt sie erst von seiner Klassenlehrerin. Ihr Mann macht ihr deshalb Vorwürfe. Wütend und überfordert betrinkt sie sich. Immer wieder. Der Alltag entgleitet ihr. Das bekommen inzwischen auch Angehörige mit.

Als sie es eines Morgens nicht schafft, zur Arbeit zu gehen und die Kinder für Schule und Kita vorzubereiten, sagt sie sich: so kann es nicht weitergehen - kurz darauf beginnt sie eine stationäre Suchttherapie, zu der sie auch ihre Kinder mitnehmen darf.

Ein konstruiertes aber typisches Beispiel, erklärt Suchttherapeutin Birgitta Derling. Sie ist seit zwölf Jahren in der Suchtberatungsstelle des Paritätischen in der Rosa-Luxemburg-Straße tätig und hat dort viele Mütter und Väter bei ihrem Weg aus der Sucht begleitet. Sie weiß: Wenn Eltern abhängig sind, geht das an Kinderseelen nie spurlos vorüber. "Sucht ist eine Familienkrankheit. Das wollen wir auch den Eltern klarmachen, die versuchen, das zu bagatellisieren." Kinder spürten genau, wenn es an Verlässlichkeit fehle. "Sie wissen, dass das beschämend ist, fühlen sich schuldig und tun vieles dafür, dass niemand etwas mitbekommt."

Studien zeigen: Wer in einer Suchtfamilie aufwächst, entwickelt häufiger psychische Krankheiten oder soziale Störungen. Und vor allem: die Gefahr, später selbst süchtig werden, ist größer als bei anderen. Darauf macht die Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien aufmerksam. Deren Interessenvertretung fordert deshalb einen Rechtsanspruch für präventive Hilfe sowie Therapien. Und eine auskömmliche Finanzierung dieser Angebote. Denn fest steht auch: die Chancen auf ein gesundes Großwerden steigen, wenn Kinder und ihre Familien Unterstützung bekommen. Wenn sie in einem stabilen Umfeld aufwachsen. Mit festen Ritualen, klaren Absprachen und gesunden Beziehungen, etwa zu den Großeltern.

Doch bis dahin ist es ein weiter, oftmals mit Scham und Schuldgefühlen gepflasterter Weg. Beginnen kann er in der Familienberatungsstelle der Caritas in der Leipziger Straße. Hier hat es Uta Bruch häufig mit suchtkranken Eltern zu tun. Wenn auch so gut wie nie vordergründig. "Die Eltern werden zu uns geschickt, weil die Kinder auffällig sind", berichtet die Diplom-Psychologin.

Wenn Kinder nicht in der Schule ankommen oder schlechte Leistungen zeigen, oft krank sind, viel Verantwortung übernehmen müssen oder einnässen, dann können das Alarmsignale sein. "In der Beratung versuche ich zunächst Vertrauen aufzubauen, bevor dann irgendwann das eigentliche Thema, die Sucht, auf den Tisch kommen kann". Im Idealfall gelinge es, die Kinder aus der Verantwortung zu nehmen und die Eltern an ihre Verantwortung zu erinnern. "Die Eltern sollen erkennen: wir haben ein Suchtproblem. Deshalb müssen wir für die Kinder Vorsorge treffen - für den Fall des Falles."

Auch Kathrin Urbanski geht es bei ihrer Arbeit mit suchtbelasteten Familien vor allem darum, den Kindern eine Stimme zu geben. Die Diplompädagogin vom Verein Flexible Jugendarbeit begleitet Familien in Krisensituation, meist eineinhalb bis zwei Jahre lang. "Dass alkoholabhängige Eltern in der Zeit trocken werden, passiert ganz selten. Aber sehr oft kann man als Familienhelfer viel dazu beitragen, dass Kinder nicht in die gleichen Muster verfallen wie ihre Eltern." Neben Alkohol sei zunehmend auch Medien- und Spielsucht ein gravierendes Problem. Kathrin Urbanski besucht regelmäßig Familien, in denen der Fernseher jeden Tag 12, 13 Stunden lang läuft oder sich der Tagesablauf nach dem Sammeln von Bonuspunkten in Onlinewelten richtet. "Eltern müssen sich klar darüber sein, dass sie Modell für die Kinder sind", sagt Kathrin Urbanski. Abwerten will sie die Familien deshalb nicht. "Sucht ist eine Krankheit. Das muss man anerkennen. Gleichzeitig aber dürfen die Folgen für Kinder nicht geduldet werden."

Uta Bruch ermutigt Außenstehende dazu, Eltern bei offensichtlichen Problemen anzusprechen. "Dabei sollte man auf Vorwürfe verzichten. Besser ist es, zu beschreiben, was man beobachtet, und zu sagen, dass man sich Sorgen macht." Der Mut eines nahen Angehörigen, eines Nachbarn oder eines Lehrers, nicht länger wegzuschauen, könne entlastend auf Familien wirken und Veränderungen anstoßen. Denn, so betont Birgitta Derling, "auch suchtkranke Eltern wollen das Beste für ihr Kind".