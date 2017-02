"Wir können nicht jeden retten"

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) An den weiterführenden Schulen in Beeskow sind Schulsozialarbeiterinnen tätig - das ist nicht überall so. Sarah Ihlefeldt arbeitet an der Albert-Schweitzer-Oberschule und Babett Kempfer am Rouanet-Gymnasium. Ein Gespräch über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede ihrer Arbeit.

Verstehen sich blendend: Sarah Ihlefeldt (l.) ist bereits seit drei Jahren an der Albert-Schweitzer-Oberschule in Beeskow als Schulsozialarbeiterin tätig. Zuvor hatte die Position auch Babett Kempfer inne. © MOZ/Jörn Tornow

Noch einmal die Jugend durchleben? Das möchte keine der beiden. "Pubertät ist was Anstrengendes", sagt Babett Kempfer. "Tatsächlich glaube ich, dass die Jugend und die Selbstfindung heute schwieriger ist. Es hagelt Angebote und Möglichkeiten", fügt sie an. Sarah Ihlefeldt nickt. "Die Jugendlichen lernen in der Schule nochmal ganz andere Sachen als wir", so ihre Erfahrung aus der Hausaufgabenhilfe.

Die beiden Frauen sitzen im Büro von Babett Kempfer. "Im Normalfall sind wir Einzelkämpfer. Der Austausch aber ist wichtig für die Psychohygiene", sagt sie. Die 32-Jährige aus Fürstenwalde ist seit September als Schulsozialarbeiterin am Rouanet-Gymnasium tätig. Zuvor gab es eine solche Stelle nur an der Albert-Schweitzer-Oberschule. Seit gut drei Jahren ist Sarah Ihlefeldt dort die Ansprechpartnerin. Angestellt sind beide bei der Stiftung SPI als Träger der Maßnahme.

"Wir sind nicht die Alleinretter der Nation", stellt Babett Kempfer klar. "Ich sehe mich als Bindeglied in dem Dreieck Schüler, Lehrerschaft und Eltern." Die 28-jährige Sarah Ihlefeldt teilt diese Einschätzung.

An die Schulsozialarbeiterinnen wenden sich Schüler, Lehrer und Eltern. "Der Weg über uns ist schneller und einfacher, als wenn Probleme erst später zur Sprache kommen", meint Babett Kempfer. "Oder gar nicht", wirft Sarah Ihlefeldt ein. Von welchen Problemen wir hier reden? "Oft haben die Probleme gar nicht direkt mit der Schule zu tun, aber sie wirken sich auf die Schule aus", erklärt Sarah Ihlefeldt. "Es fängt an mit Liebeskummer, Probleme mit Lehrern, mit Drogen, mit Gewalt, Streit mit Freunden", zählt sie auf. "Oft geht es um das Selbstwertgefühl, darum sich nicht integriert zu fühlen", ergänzt Babett Kempfer. "Mobbing ist so ein großes Wort. Aber Schulangst ist ein Problem, wenn Schüler im Klassengefüge schlechte Erfahrungen gemacht haben", berichtet Sarah Ihlefeldt.

Was solche Erfahrungen mit jungen Menschen anrichten können, hat sie schon selbst erlebt. In den vergangenen zwei Jahren hat sie von drei Suizidversuchen von Schülern erfahren. "Das bleibt im Kopf", sagt sie. "Es darf einen nicht fertig machen, aber es beschäftigt einen", meint Babett Kempfer. Sie erinnert sich an eine Schülerin, die ihre Mutter verloren hat. "Ich bin selbst Mutter, da denkt man privat drüber nach." Doch es müssen nicht immer solche drastischen Einschnitte im Leben sein. Ein weiteres Beispiel: Leistungsdruck. An der Oberschule weniger ein Thema sei Leistungsdruck und Prüfungsangst am Gymnasium durchaus präsent. "Die Schüler haben große Ambitionen. Eine drei oder eine vier ist eine Katastrophe", sagt Babett Kempfer. Dabei seien die meisten von ihnen sehr gut in der Schule, so die Erfahrung der Schulsozialarbeiterin. Dann geht es darum, in Gesprächen Informationen zu sammeln und zu überlegen, was gegen den Druck und die Angst, zu versagen, helfen kann.

Die beiden Frauen sind nicht nur bei Problemen zuständig. "Wir sind dafür da, die Schullandschaft zu bereichern", betont Babett Kempfer. Das bedeutet unter anderem, dass sie Projekte leiten, an Wandertagen und Fahrten teilnehmen oder die Einführungstage begleiten. "Wir könnten Lehrer noch mehr unterstützen und ihnen beispielsweise die Elterngespräche abnehmen", meint Sarah Ihlefeldt. Immerhin sei Vertrauensbildung das A und O.

Auch zu diesem Zweck leitet sie eine Mädchen-AG an der Oberschule und hat neben ihrem Büro im Keller einen Schülerclub mit Billard und Kickertisch. In diesem Umfeld würden sich Gespräch einfacher ergeben. "Wir können nicht jeden retten. Ich hoffe nur, wenn es richtig knallt, kommen sie zu mir", sagt sie.