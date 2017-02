Vollversammlung der BI Packhofgebiet

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Bürgerinitiative Packhofgebiet lädt am Dienstag, 28. Februar 2017, um 19:00 Uhr zur Vollversammlung ins Wichernhaus, Hauptstraße 66, ein. Außer den BI-Mitgliedern werden je ein Vertreter der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien eingeladen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554669/

Im Mittelpunkt der Diskussionen steht laut Hanswalter Werner "sicher der Brief der Oberbürgermeisterin vom 3. 3. 2015 an Herrn Prantner von RIMC und das von der Bürgerinitiative an das Innenministerium weitergeleitete Dossier, in dem die Aktivitäten der Verwaltungsspitze akribisch aufgezeigt werden. Die Sprecher der Bürgerinitiative versprechen einen äußerst gut dokumentierten Einblick in die Aktivitäten der Verwaltungsspitze, für die sich auch die Kommunalaufsicht in Potsdam interessiert."