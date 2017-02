Erneuerbar und effizient

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Nutzung regenerativer Energien und deren effiziente Verwendung sind ein Themen-Schwerpunkt der Oderland-Bau 2017, die am Wochenende in den Hallen 3 und 4 auf den Frankfurter Messegelände stattfindet. Zu der Baumesse werden rund 50 Aussteller erwartet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554670/

"Gute Handwerker suchen Kunden - Kunden suchen gute Handwerker" lautet das Motto der Oderland-Bau, die Veranstalter Achim Dankert bereits zum dritten Mal infolge in Frankfurt organisiert. "Ich freue mich, dass wir wieder ein tolles Team von Bauexperten und Sanierungsprofis gewinnen konnte", sagt er. Erstmals ist auch die Stadt Frankfurt als Aussteller dabei, die für ihre neuen Bauflächen werben will. Die Exposés der einzelnen Flächen können am Stand 321 eingesehen werden.

Insgesamt rechnet Dankert mit rund 50 Ausstellern. "Wir haben uns entwickelt, sind diesmal nicht nur in Halle 4, sondern nehmen auch Halle 3 in Angriff." Handwerks-, Dienstleistungs- und Vertriebsunternehmen werden ihre Leistungen und Erzeugnisse präsentieren. Aus Frankfurt stellen sich unter anderem die Firma Kupke Kamine, Küche & Co, Keramundo, Tischler Uwe Büttner, der Blockhausvertrieb Frank Roeck, die G.O.S. Haussysteme GmbH, die KDH Energie-Versorgungstechnik GmbH die Stadtwerke, die Variodomo Bausysteme GmbH, die BRT Massivhaus GbR sowie die Beratungs- & Vermittlungsgesellschaft für Kreditwesen vor. Ein Schwerpunkt der Oderland-Bau 2017 sind die Nutzung regenerativer Energien und deren effiziente Verwendung. "Für nahezu jedes Problem findet man an diesem Wochenende den richtigen Ansprechpartner", wirbt der Veranstalter. Das Angebot reiche von modernen Energieversorgungssystemen über die passende Steuerungs- und Sicherheitstechnik bis zu energetisch optimierten Baumaterialien.

Parallel zum Angebot der Aussteller wird es an beiden Messetagen ein Besucherfachprogramm mit Referaten und Workshops geben. Auch sie widmen sich Themen wie Baufinanzierung, Energieeffizienz und Energieausweis oder Sicherheit und Einbruchschutz. Am Sonnabend geht es um Baufinanzierung (11 Uhr), Rauchmelder (12 Uhr),Fördermitteln (13 Uhr), Sonnenenergie-Speichersysteme (14 Uhr) und neue Heizungen (15 Uhr). Themen am Sonntag sind Einbruchprävention (11 Uhr), Fördermittel (12 Uhr), nachträgliche Wärmedeämmung (13 Uhr), Baufinanzierung (14 Uhr) und Energie sparen mit Solarwärme (15 Uhr). Für Messebesucher ist die Teilnahme kostenfrei.

Öffnungszeiten: Sa/So von 10 bis 17 Uhr; Eintritt: 4 Euro, erm. 2 Euro, Kinder bis 14 Jahren in Begleitung ihrer Eltern frei; Informationen: www.oderlandbau.de