Interview zum Brandenburger Krebskongress: "Es gibt Fortschritte"

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie werden Krebspatienten versorgt? Darum geht es auf dem 5. Brandenburger Krebskongress, der heute beginnt. Mediziner, Wissenschaftler und Pflege-Experten kommen in Potsdam zusammen. Ina Matthes sprach mit dem Onkologen Prof. Michael Kiehl, Chefarzt am Klinikum Frankfurt (Oder) und Vorsitzender des Kongresses.

Herr Professor Kiehl, rund 15400 Menschen sind 2014 neu an Krebs erkrankt. Das entspricht der Bevölkerung einer Kleinstadt in Brandenburg. Sehen Sie über die Jahre eine Zu- oder Abnahme der Erkrankungen?

Die Erkrankungen nehmen zu. Das hängt mit unserer alternden Gesellschaft zusammen. Mit zunehmendem Alter steigt das Krebsrisiko. Künftig werden auch unter den Tumorerkrankungen diejenigen des fortgeschrittenen Alters in den Vordergrund treten.

Welche sind das?

Ich erwarte, dass beispielsweise Hautkrebserkrankungen häufiger auftreten. Je älter ein Mensch ist, desto länger war er in seinem Leben der Sonne ausgesetzt. Aber die Vorsorgeuntersuchungen führen dazu, dass Krebs zunehmend früher erkannt wird. Die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung steigt. Männer haben diese Angebote noch vor zehn Jahren selten wahrgenommen. Inzwischen geht über die Hälfte von ihnen zu den Untersuchungen. Frauen waren darin schon immer besser.

Welche Krebsarten treten derzeit im Land häufiger auf?

Bauchspeicheldrüsenkrebs, Magenkarzinom, Tumore des Dick- und Mastdarms sowie Harnblasen- und Nierenzellkarzinome kommen öfter vor. Bei den Frauen nehmen die Lungentumore zu. Was wir bei den Frauen jetzt sehen, das ist die Veränderung in den Rauchgewohnheiten von vor etwa zehn Jahren.

Auf dem Kongress geht es um die Versorgung von Patienten in jeder Phase ihrer Krankheit. Welche Rolle spielen dabei die Hausärzte?

In einem Flächenland wie Brandenburg sind Hausärzte extrem wichtig. Ein Patient aus dem Oderbruch zum Beispiel fährt eine bis anderthalb Stunden bis zum Klinikum nach Frankfurt. Man kann ihn nicht in kurzen Abständen zu Terminen einbestellen. Da muss der Hausarzt Teile der Betreuung übernehmen. Er muss wissen, wie die Behandlung läuft, welche Kontrollen er übernehmen soll, wann ein Spezialist einbezogen werden muss.

Den meisten Regionen in Brandenburg droht ein Ärztemangel. Teilweise ist er schon zu spüren. Wie beeinflusst das die Betreuung von Krebskranken?

Mein Eindruck ist, dass es gegenwärtig in Frankfurt und Umgebung - dem Gebiet, das ich überschauen kann, - eine gute Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und Kliniken gibt. Aber ich weiß nicht, wie das in fünf Jahren aussieht. Das wird Thema einer Diskussion mit der Politik und den Kostenträgern auf dem Kongress sein.

Ich denke, wir brauchen einen Systemwandel in Brandenburg. Wir können die Patienten nicht umsiedeln. Wir müssen gewährleisten, dass sie vor Ort so gut wie möglich versorgt werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie in die Kliniken kommen. Auch die Älteren, die nicht mehr Auto fahren können. Ich bin gespannt, wie Politik, Kostenträger und Ärzte das Problem lösen.

Was muss man Ihrer Ansicht nach ändern?

Wir müssen den Hausarztberuf attraktiver machen für junge Kollegen. Ärzte haben heute zu viel mit Abrechnungen, mit Qualitätsmanagement zu tun. Sie sitzen zu häufig vorm Computer und haben zu wenig Zeit für Patienten. Das macht beide unzufrieden - Ärzte und Patienten.

Wo sehen Sie derzeit vor allem Defizite in der Versorgung?

Hausärzte, Krankenhäuser und onkologische Schwerpunkt-Praxen kommunizieren noch nicht gut genug miteinander. So kommt es zum Beispiel zu Doppeluntersuchungen. Hier ist die Politik gefragt, ein System für eine bessere Kommunikation zu schaffen. Das kann die elektronische Gesundheitskarte sein oder eine internetbasierte Lösung.

Derzeit hat jedes Krankenhaus seine eigene Datenerfassung, wie auch jede Praxis ihr eigenes System hat. Das muss vereinheitlicht werden.

Die Diagnose Krebs ist eine schwere psychische Belastung für die Betroffenen. Gibt es genug Psychiater, Psychologen, die helfen?

Die psychologische Betreuung muss deutlich stärker ausgebaut werden. Es fehlen vor allem niedergelassene Psycho-Onkologen.

Wie ist es um die Versorgung von Kranken in ihrer letzten Lebenszeit bestellt?

Die Palliativ-Versorgung hat sich verbessert. Aber wir haben noch eine zu niedrige Dichte der Angebote. Wir brauchen mehr Ärzte mit einer entsprechenden Qualifikation. Und kleinere Versorgungsgebiete.

Wenn Sie fünf Jahre vorausschauen - was sollte sich dann vor allem verbessert haben?

Wir sollten zu einem guten Miteinander von Hausärzten, Kliniken und onkologischen Schwerpunktpraxen kommen. Heute wird noch zu viel gegeneinander gearbeitet.

Wo wird die Entwicklung bei der Behandlung hingehen. Worauf dürfen Betroffene hoffen?

Die Forschung gewinnt immer neue Erkenntnisse, es gibt neue Medikamente. Bei fortgeschrittenem Hautkrebs konnte mit modernen Medikamenten die Lebenszeit verlängert werden. Bestimmte, bisher unheilbare, tödliche Leukämien können heute so behandelt werden, dass der Patient damit weiterleben kann wie mit einer chronischen Krankheit. Bei vielen Krebserkrankungen wird es in nächster Zeit Fortschritte geben. Ich rechne damit bei Lungenkrebs, bei Brustkrebs. Wenig erreicht haben wir bisher bei Magen- und Prostatakrebs. Aber auch das wird sich mit der Zeit ändern.