Sturmtief "Thomas" verschont Berlin und Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Potsdam (dpa) Sturmtief "Thomas" hat in Berlin und Brandenburg kaum Schäden verursacht. Auf der Autobahn 10 wurde bei Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) am frühen Freitagmorgen ein Kleinlastwagen von einer Windböe erfasst und gegen die Mittelleitplanke gedrückt, sagte ein Polizeisprecher in Potsdam. Das Fahrzeug kippte um, wobei sich der Fahrer leicht verletzte. Insgesamt hat es den Angaben zufolge in der Nacht zum Freitag in Brandenburg zumeist nur umgestürzte Bäume oder auf die Straße gefallene Äste gegeben.