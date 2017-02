Auf Socken über Trampolin und Hüpfburg

artikel-ansicht/dg/0/

Petersdorf bei Fürstenwalde (MOZ) Meistens fällt ihr Geburtstag ins Wasser. "Stacy ist ein Winterkind, weil an ihrem Geburtstag immer schlechtes Wetter ist, müssen wir uns für die Feier was einfallen lassen", sagt ihre Mutter Sabrina Wiechoczek. Während es draußen in Strömen regnet, der Himmel grau verhangen ist, herrscht in der Duellarena, dem Indoor-Spielplatz in Petersdorf bei Fürstenwalde, Ferienstimmung. Die am Mittwoch zehn Jahre alt gewordene Stacy tobt mit ihren Geburtstagsgästen in der Hüpfburg, die Kinder kreischen, Eltern öffnen sich einen Piccolo, aus der Küche zieht der Duft von Frittiertem in die in gelbes Licht getauchte Spiellandschaft.

Gut gelaunt trotz Dauerregen: Nina Pape (links) und Stacy Wiechoczek toben an den Klettergeräten in der Halle

Jedes Jahr feiere sie ihren Geburtstag hier, erzählt die Schülerin. "Da weiß ich: egal was für Wetter, die Kinder haben ihren Spaß", ergänzt ihre Mutter. Wenn sie sich nicht an den Netzen des Kletterparcours entlang hangelt oder auf dem elektrischen Bullen reitet, vertreibt sich die Zehnjährige Schlechtwetter-Tage in ihrem Zimmer. "Ich lese gerne, vor allem "Bibi & Tina'." Auch das Häkeln habe sie für sich entdeckt.

Basteln ist auch für Freundin Nina Pape der beste Zeitvertreib, wenn diese sich draußen nicht mit ihren Tieren beschäftigen oder mit Freundinnen durch Steinhöfel tollen kann. "Gerade arbeiten wir an einer Patchwork-Decke, Nina sucht dafür die Stoffe aus", erzählt Mutter Christine Pape. Erst am Sonntag hätten sie beim Kindertobetag in Frankfurt neue Hallenspielgeräte ausprobiert, erzählt die Siebenjährige. Ihre Mutter zeigt auf dem Handy Fotos von großen, mit Luft gefüllten Bällen, auf denen Nina umherhüpft.

Fred Walter, der die Duellarena betreibt, lebt von Dauerregen und eisigem Wind. "Es könnte sogar noch schlechteres Wetter sein", sagt er in seinem Büro neben der Halle. Gut besucht sei der Indoor-Spielplatz bei Regen und Kälte vor allem an den Wochenenden. "Deswegen ermuntern wir die Leute, Kindergeburtstage an dem Tag zu feiern, an dem das Kind tatsächlich Geburtstag hat, auch wenn das in der Woche ist. Am Wochenende sind wir nämlich sehr voll." Heute feiert neben Stacy Wiechoczek noch ein weiteres Kind mit seinen Freunden und Eltern. Sowieso vergehe kaum ein Tag, an dem keine Geburtstags-Truppe erst spielt, im Imbissbereich Pommes und Würstchen verdrückt und sich dann auf Socken wieder in der 1500 Quadratmeter großen Spiellandschaft verliert.

Die Aufsicht für ihre Kinder, betont Fred Walter, übernehmen die Eltern. Zwischen Lichtreaktionswand und Laser-Labyrinth tummeln sich deswegen auch einige Erwachsene. Auszumachen scheint ihnen das wenig. Im Gegenteil. "Unsere Männer haben wir schon länger nicht mehr gesehen", sagen Tina Breese und Katharina Diettrich schmunzelnd. Mit ihren Kindern machen die Freundinnen Urlaub in Wendisch-Rietz.

Vom Regenwetter überrascht, sind die Dresdnerinnen in die Duellarena geflüchtet. "Bei uns gibt es auch zwei solcher Hallen. Bei schlechtem Wetter ist das eine super Möglichkeit für die Kinder, Spaß zu haben", sagt Tina Breese. Ins Wasser gefallen ist der Urlaub mit ihren sechs- und neunjährigen Töchtern trotz Dauerregen nicht.