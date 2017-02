Andrang auf Kilometerjagd

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Bisher haben sich mehr als 90 Starter aus Berlin und Brandenburg für den 3. Lauf der Winterlaufserie in Eberswalde angemeldet. Die Besonderheit ist diesmal, dass die großen und kleinen Läufer in einer bestimmten Zeit eine größtmögliche Strecke zurücklegen müssen.

Am Sonnabend, genau Punkt 10 Uhr, fällt der Startschuss zum 3. Lauf der diesjährigen Laufserie um den Pokal des Kreissportbundes Barnim. Dann gehen Kinder und Jugendliche in den Altersklassen zwischen der U 8 bis hin zur U 16 im Eberswalder Fritz-Lesch-Stadion auf den Cup-Wertungslauf. In 15 Minuten müssen die Starter so viel wie möglich Strecke zurücklegen. Wer dann ganz vorn liegt, der bekommt die wichtigen Punkte für die Gesamtwertung der Serie. Drei von den insgesamt fünf Läufen der Serie fließen in die-Cup-Wertung ein, sodass ein schlechtes Resultat nicht gleichzeitig auch das Aus bedeutet.

Genau eine halbe Stunde später, um 10.30 Uhr gehen die Jugendlichen ab der U 14 auf ihre Jagd nach Metern. 30 Minuten Zeit haben sie dafür. "Noch wissen wir nicht ganz genau, ob wir auch über den Kopf des Stadions laufen. Das entscheidet die Witterung und der Zustand des Bodens am Sonnabend. Da werden wir kurzfristig eine Lösung finden", erklärte Frank Preuß, Nachwuchstrainer von Motor Eberswalde.

Auch einige seiner Schützlinge werden an den Start gehen. Darunter könnten auch die erfolgreichen Eberswalder Nachwuchsathleten um Lucia Hemeling sein, die man getrost mit zur deutsche Leichtathletikspitze in ihrer Altersklasse zählen darf.

Gleichzeitig mit den Startern der U 14 und U 16 gehen auch die Läufer an der U 18 auf ihren Stundenlauf. Mit dabei sein werden etwa 15 Bernauer Lauffreunde, darunter auch Dieter Baumgärtner. "Diese Winterlaufserie ist eine gute Vorbereitung auf die kommenden Duathlon- und Triathlonwettkämpfe in diesem Jahr", erklärte er. Ab April geht diese Saison los. Doch vorher will er noch eine gute Figur beim Winterlauf abgeben. "Ich denke, die Gewinner werden in der Stunde Laufen etwa 16 Kilometer zurücklegen. Wenn ich auf etwa 15,5 Kilometer komme, dann bin ich hochzufrieden". Ganz vorn sieht er in seiner Alterklasse M40 den Eberswalder Dirk Heise.

Doch ein besonderer Höhepunkt wird für den Bernauer der Start beim Berlin-Triathlon XL im Juli am Berliner Müggelsee sein. "Ich werde auf die Langdistanz gehen. Darauf trainiere ich natürlich hin", sagte Dieter Baumgärtner. Auf die Frage, wie er sich denn nach den 3,8 Kilometer Schwimmen, den 175 Kilometern Rad und dem abschließenden Marathonlauf fühlen wird, fand er die passende Antwort: "Der Tag ist dann gelaufen", sagte er lachend. Diesmal nicht mit auf die Rundenjagd wird Klaus Steinhäuser gehen. Eine Verletzung setzt den Eberswalder derzeit matt. Der Lauf ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden", sagte er erfreut über die Akzeptanz zur Serie, die auch Läufer über den Landkreis hinaus nach Bernau und Eberswalde lockt. Seit vielen Jahren gehört er mit zu den Organisatoren großer Laufveranstaltungen in der Region.

Eine Rivalität, wie man von anderen Sportarten manchmal hört, gibt es zwischen den beiden großen Barnimer Städten nicht. "Ganz im Gegenteil. Wenn einer einer gute Zeit läuft, dann freuen sich die anderen mit. Viele sagen, bei ihnen geht es familiär zu. Aber bei uns Läufern ist es wirklich eine große Familie - eine Läufer-Familie halt", erklärte er. "Natürlich will man im Wettkampf auch gute Platzierungen erreichen, aber nicht um jeden Preis. Der Bessere gewinnt zu Recht und das wird auch so akzeptiert", sagte Klaus Steinhäuser.

Nachmeldungen zum 3. Lauf sind noch am Wettkampftag bis 15 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Die Gebühr dafür beträgt zwei Euro ab Starter in der Altersklasse U 20.

Die weiteren Läufe der Barnimer Winterserie folgen am 11. März mit dem 13. baff Natur-Marathon in Marienwerder sowie am 18. März in Bernau. Anmeldungen dazu sind bereits jetzt online unter www.barnimer-sparkassen-lauf-cup.de möglich.