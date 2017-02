Brandenburg-Derby mit klaren Vorzeichen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Mit zwei Heimspielen zum Abschluss der ProB-Hauptrunde können sich die Bernauer Basketballfans auf die bevorstehenden Playoffs einstimmen. Am Sonntag trifft der SSV Lok Bernau als Favorit dabei im Brandenburg-Derby der 2. Basketball-Bundesliga auf den RSV Eintracht.

Mit einem Heimspiel-Doppelpack geht es für die Lok-Korbjäger in den Endspurt der ProB-Hauptrunde. Bevor in der nächsten Woche die Herzöge Wolfenbüttel gastieren, steht am Sonntag das Derby gegen den märkischen Rivalen RSV Eintracht auf dem Programm.

Während den Bernauern ein Sieg aus den verbleibenden zwei Heimspielen genügt, um den ersten Tabellenplatz zu verteidigen, steht für Stahnsdorf seit dem letzten Wochenende fest, dass sie den Klassenerhalt nur über die Playdown-Runde schaffen können. Die abstiegsbedrohten Teltower gehören als einziges Team seit zehn Jahren zum festen Inventar der ProB im Norden. Mit dem vorletzten Platz und einer Bilanz von sechs Siegen aus 20 Spielen, scheint auf dem Papier recht klar, dass den Brandenburger Gästen die Außenseiterrolle gehört. Da die vier letztplatzierten Teams alle Punkte der Saison in die Abstiegsrunde mitnehmen, wird der RSV alles versuchen, seine Chance zu nutzen.

An der Seitenlinie der Stahnsdorfer führt seit Saisonbeginn der Holländer Thomas Roijakkers die Regie. Auf dem Feld sind es drei US-Amerikaner, die den Ton angeben. Die beiden Flügelspieler Josh Adeyeye (16.9 Punkte, 5.3 Rebounds) und Namensvetter Josh Smith (15.3 Punkte, 9.6 Rebounds) führen das Team an. Landsmann Antoine Myers kam erst Oktober nach Stahnsdorf. Der Aufbauspieler sammelt im Schnitt 14.4 Punkte pro Spiel. Alle drei waren im Hinspiel zum Saisonauftakt gegen die Lok noch nicht im Team oder noch nicht spielberechtigt. Mit 99:52 hatte das Spiel damals wenig Aussagekraft und vor allem kaum sportlichen Wert. Im Kern setzt die Eintracht auf talentierte Nachwuchsspieler aus einer Kooperation mit dem DBV Charlottenburg und dem TuS Lichterfelde. Neben Myers wird die Mannschaft auch durch den 24-jährigen Kapitän Niko Schumann verstärkt. Daneben haben sie mit Joey Ney (6.2 Punkte) und Colin Craven (9.6 Punkte) weitere junge und ligaerfahrene Akteure in ihren Reihen.

Lok-Headcoach René Schilling: "Das Schwierigste für uns wird wohl sein, von Beginn an den richtigen Fokus zu haben. Nach dem starken Spiel in Quakenbrück, müssen wir schnell zu unserer Intensität finden. Wir sind klarer Favorit und das wollen wir auch auf dem Feld zeigen."

Das Sonntagsheimspiel beginnt um 16 Uhr in der Erich-Wünsch-Halle (Heinersdorfer Straße, Bernau).