Brillanz am Boden bei Bezirksmeisterschaft

Von den Frauen brillierte am Boden mit einer einfallsreichen und schwierigen Übung besonders Anja Funke (AK40) vom TSC Strausberg mit der Tageshöchstwertung an diesem Gerät und auch im Mehrkampf. Ihre Vereinskameradinnen Joy Blechschmidt - Bezirksmeisterin in der LK3J - sowie Helene Bartholomäus in der LK4J bewiesen ebenso ihre Klasse am Boden und glänzten mit hohen Punktzahlen im Vierkampf.

Die acht Starterinnen und sechs Starter des Gastgebers testeten schon einmal ihren Vorbereitungsstand für den am 8. und 9. April stattfindenden 41. Eberswalder Turnertreff (ETT). So konnten die LK4J-Turnerinnen Letizia Lindt (2.), Letitia Seidel (4.) und Jessica Benkenstein (5.) mit starken Bodenübungen aufwarten, aber am Schwebebalken noch nicht ihre volle Leistungsfähigkeit abrufen. Ein ähnliches Bild zeichnete sich auch bei der Bezirksmeisterin Lea Korbik in der LK3E ab.

Tini Trautmann, als dienstälteste und einzige Starterin in der AK65, wurde erstmalig von Tochter Antje als Kampfrichterin bewertet und konnte wertvolle Tipps für die Vorbereitung zum Waldstadtevent mit nach Hause nehmen. In der AK35 bei Yvonne Schemel (1.), Maja Rothe (2.) und Doreen Matthäus (3.) lief zwar nicht alles nach Plan, doch mit viel Improvisationstalent und Spaß am Ausprobieren bestritten die drei ihren Wettkampf. Besonders stolz konnte Doreen Matthäus sein, die sich nach 20 Jahren Turnpause wieder an einen Wettkampf gewagt hatte.

Im männlichen Bereich gab es für Eberswalde vier Bezirksmeistertitel: Benjamin Rothe (LK3 E), Ulf Reimann (AK50), Henri Durke (AK55) und Kolju Kolew (AK70). Auch hier erwiesen sich Boden und Sprung als Lieblingsgeräte der meisten.

Hauptkampfrichterin Jana Rathmann vom TSC Strausberg meinte resümierend zur Veranstaltung: " Ein schöner Wettkampf in angenehmer Atmosphäre!"