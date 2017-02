Vorgeschmack auf Landesmeisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Wer das trübe Wochenende am 18./19. Februar gelangweilt zu Hause verbracht hat, der war selber schuld, denn in der Erich-Wünsch-Halle in Bernau war an diesem Wochenende richtig was los. Wie jedes Jahr im Februar fand hier wieder der traditionelle "Dance Competition" als besonderer Höhepunkt in der Stadt Bernau und auch im Landkreis Barnim statt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554688/

Die Magic Legs Cheerleader nutzten das Festival, um zu testen, wie der Vorbereitungsstand auf die Landesmeisterschaften bei der Jury und dem Publikum ankommt. Besonders für die Mädchen, die noch nie vor so vielen Zuschauern aufgetreten sind, ist ein solches Festival hilfreich, denn zu den Meisterschaften müssen sie mit viel mehr Publikum rechnen.

Die "Dance Competition" ist Deutschlands größtes Tanzfestival seiner Art, bei dem allein am Sonnabend über 300 Tänzer für jede Menge Abwechslung und gute Stimmung sorgten. Die Cheerleader, Hip Hopper, Showdancer und Ausdruckstänzer traten in den Altersgruppen Kids, Teens und Adults gegeneinander an und brachten die Bühne zum Beben. Nachdem der Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, Stefan Ludwig, als Schirmherr der Veranstaltung das Festival eröffnete hatte, führten die Schauspieler Nina Coenen und Sami Alkomi mit ihrer charmant-witzigen Art durch peppige Tanzdarbietungen.

In den Darbietungen kam man an diesen Cheerleadern allerdings nicht vorbei: den Magic Legs von Grün-Weiss Ahrensfelde, deren Name man sich auch für die Landesmeisterschaft der Cheerleader im April schon einmal merken sollte. Unsere Peewees lieferten sich zu Beginn einen packenden Kampf um Platz 1, hier fehlte zu diesem nur ein Punkt! Ohne Zeit zum Luft holen, ging es weiter. Zu cooler Musik und fetzigen Beats bestachen die Magic Legs auch in den nachfolgenden Kidsgruppen mit leuchtenden Outfits und perfekten Moves. Kein Wunder, dass sie mit ihren Dance-Performances auf dem ersten Platz landeten und sogar den Fanpokal gewannen. Für diese Trophäe galt es, das Publikum zu mobilisieren, um das lauteste Jubelgeschrei der Fans zu bekommen.

Auch in der Kategorie "Teens" waren unsere Juniors wieder ganz vorne mit dabei und ertanzten sich den Siegerpokal. Auch bei den "Specials" strahlten die Seniors der Magic Legs, die übrigens noch Verstärkung suchen und am 23. April ein Probetraining für interessierte Cheerleader im Alter zwischen 14 und 25 Jahren anbieten, wieder mit dem Fanpokal in den Händen mit den Scheinwerfern um die Wette.

Für unser Team war es ein sehr erfolgreicher Tag. Die Peewees belegten den 2. Platz bei den Minis, den 1. Platz im Jazzdance und den 1. Platz beim Pomdance. Die Juniors holten den 3. Platz im Showdance und den 1. Platz beim Pomdance. Die Seniors kamen auf den 2. Platz im Pomdance. Die Magic Legs Cheerleader freuen sich über die Hilfe von Organisatoren und Sponsoren sowie die Unterstützung von Eltern, Großeltern, Geschwistern, Freunden und Fans.

www.magiclegsev.de