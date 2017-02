Julia Busch erkämpft erste Liga-Goldmedaille

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit viermal Gold sowie je einmal Silber und Bronze kehrten junge Gewichtheber der TSG Angermünde vom ersten Durchgang in der Athletikliga aus Schwedt zurück. Gekämpft wurde obligatorisch im olympischen Zweikampf sowie in den Athletik-Disziplinen Bankdrücken, Schlussweitsprung, Kugelschocken und Pendellauf.

Den Anfang machten die Schüler der Jahrgänge 2002 bis 2004 mit dem Reißen und Stoßen. Hier zeigte Tino Jahnke sechs gültige Versuche und schaffte ein hervorragendes Zweikampfergebnis von 74 kg - Silber. Zeitgleich kämpften die Kinder A bis C (Jahrgang 2005 und jünger) in der Athletik. Ganz oben auf dem Siegertreppchen standen hier für die TSG Leonie Bielke (A) sowie Luna Jolie Bielke und Karl Wolff (beide B). Domenic Radtke erreichte Bronze. Das jüngste Angermünder Teammitglied, Julia Busch (Kinder C), erstritt in dieser Liga-runde das erste Mal eine Goldmedaille. Julien Tech komplettierte das B-Quartett in seinem ersten Wettkampf mit Platz 7.

Möglich waren die Leistungen durch sieben intensive Wochen der Vorbereitung. Was dabei herauskam, zeigen einige Zahlen: So erreichten Jahnke, Wolff und Leonie Bielke im Pendellauf eine hervorragende Zeit von 11,5 s. Aber auch Leonie Bielkes Weite im Kugelschocken (6,72 m) und Radtkes 1,63 m im Schlussweitsprung waren ausschlaggebend für ihre Platzierungen. Wertvolle Punkte sammelte Julia Busch mit der Zeit von 12,9 s im Hindernislauf und der Weite von 5,13 m im Kugelschocken.

Nach diesem Einstieg ins Wettkampfjahr gehen die Vorbereitungen auf das heimische Angermünder Lothar-Treder-Pokalturnier weiter, das am 18. März zum 21. Mal ausgetragen wird.