Streit um Verschlammung der Beeskower Tränke

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Tränke, ein Nebenfluss der Spree in Beeskow, ist total verschlammt. Dass dagegen nichts unternommen wird, darüber ärgert sich MOZ-Leser Wolfgang Labitzke, dessen Grundstück am Ackerweg genau an der Tränke grenzt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554692/

Wolfgang Labitzke, der sich als Naturfreund bezeichnet, beobachtet seit Jahrzehnten, dass das Flüsschen vor seiner Haustür kaum noch Vögel anzieht. Das Gewässer steht, nur auf der Oberfläche ist das Wasser einigermaßen klar. Steckt er, auf einem Schwimmsteg stehend, einen dicken Stock hinein, trifft er nach etwa 20 Zentimetern auf einen dicke Schlammschicht, die bis zum Grund reicht. Für den 80-Jährigen sind die Ursachen klar: "Anfang der 1980-er Jahre gab es, ausgelöst vom damaligen Spanplattenwerk, eine Ölhavarie. Das Heizöl floss massenhaft in die Tränke." Nach seiner Erinnerung habe man versucht, per Eimerkettenbagger den Schadstoff aus dem Wasser zu entfernen. "Aber dabei ist auch viel wieder herübergeschwappt, nicht alles Heizöl ist beseitigt worden." Schon damals machte Anwohner Wolfgang Labitzke Druck auf die stattlichen Behörden, davon zeugt ein Briefwechsel mit dem damaligen Rat des Kreises Beeskow. Das Ratsmitglied Wedel dankt ihm mit Schreiben vom 31.8.1981 für die "aktive Unterstützung bei d er Durchsetzung des Landeskulturgesetzes". Weiterhin wird ihm mitgeteilt, "dass das Spanplattenwerk Beeskow aufgrund Ihrer Öl- und Wasserprobe durch die Staatliche Gewässeraufsicht finanziell zur Verantwortung gezogen wurde."

36 Jahre danach lässt die damalige Havarie und der Zustand der Tränke Wolfgang Labitzke immer noch keine Ruhe. Er findet, der Schlick im Altarm muss ausgebaggert werden, damit das Leben neu erwacht. "Es muss eine Grundreinigung geben. Dann kommen auch die Zwergtaucher, die Blesshühner und auch der Storch wieder."

Bei den Behörden gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Unterschiedlich ist auch die Meinung zu den Zuständigkeiten. Annerose Trippens, Leiterin des kreislichen Umweltamtes, bestätigt die Ölhavarie in den 1980-er Jahren. "Das ist bei uns dokumentiert. Sie ist aber nicht die Ursache für den Zustand der Tränke. Alle unsere Untersuchungen deuten auf natürliche Abbauprozesse hin." Das Gewässer sei sehr flach, Laub falle hinein, es fließe nicht, es finde kein Wasseraustausch statt, was wiederum dazu führe, dass es keinen Sauerstoffeintrag gebe. Lediglich Regenwasser werde über eine Sedimentieranlage eingeleitet. Im Dezember 2014 habe eine Beprobung stattgefunden. In deren Ergebnis habe man drei Milligramm Sauerstoff pro Liter festgestellt, das Mindestmaß liege bei vier Milligramm. Man könnte den Faulschlamm ausbaggern, aber in wenigen Jahren wäre alles beim Alten. "Einen solchen Zustand haben wir in vielen Gewässern, wo kaum eine Fließbewegung stattfindet."

Letzteres bestätigt auch Wolfgang Haas, Bereichsingenieur beim Landesumweltamt in Lübben. Überall an den Altarmen der Spree gebe es diese Probleme. Entgegen der Auffassung des Kreises sagt Hass, dass die Tränke nicht zum Verantwortungsbereich des Landesumweltamtes gehöre. Dieses sei nur zuständig für Gewässer, die für den Hochwasserabfluss und die Schifffahrt Bedeutung hätten. Dennoch kennt er das Problem und sagt: "Die Tränke ist eine heiße Sache, die fasst keiner an, weil sie schadstoffbelastet ist. Eine Entschlammung und Entsorgung des Sondermülls würde mehrere hunderttausend Euro kosten."

Eine Antwort, die auch Wolfgang Labitzke schon mehrfach gehört hat. Eine Lösung für sein Problem ist sie nicht.