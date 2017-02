Sonntags fährt kein Bus mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Es betrifft die Linie 927 Strausberg-Wriezen. Die Busse dieser Linie fahren Montag bis Freitag nur noch zweimal am Tag direkt in den Ort und sonntags gar nicht mehr nach Reichenow. Vor allem ältere Menschen, die zum Einkaufen auf den Bus angewiesen sind, seien davon betroffen, sagt Imma Harms. Und natürlich auch die Gäste, die am Wochenende den Touristenort Reichenow besuchen. Ihnen wie auch den älteren Mitbürgern müsse als Teil der Daseinsfürsorge die Möglichkeit gegeben werden, in den und aus dem Ort zu kommen. Überwiegend halte der Bus nur noch drei Kilometer vor dem Ort, an der Kreuzung. Den weiten Weg nach Reichenow beziehungsweise wieder zurück zur Haltestelle könne man niemanden zumuten, so Imma Harms.

Der Amtsverwaltung von Barnim-Oderbruch seien diese Probleme nicht bekannt. Allerdings habe es im Schülertransport zu Beginn des Jahres erhebliche Beschwerden von Eltern gegeben, erklärte Barnim-Oderbruchs Hauptamtsleiterin Sylvia Borkert. Diese habe man an den Landkreis Märkisch-Oderland und den Busbetreiber weitergeleitet.

Mit dem Busfahrplanwechsel hat es im Kreis auch einen Betreiberwechsel gegeben. Seit 1. Januar bedient das Unternehmen mobus entsprechend des Verkehrsvertrages, den der Kreis als Auftraggeber des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs abgeschlossen hat, den Fahrplan. Und der sei, so Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landkreises, bereits im November 2014 vom Kreistag beschlossen worden. "Trotz mehrfacher öffentlicher Beteiligungsverfahren wurden manche Änderungen aber erst jetzt mit dem Auslaufen des alten Verkehrsvertrages, wo noch Bestandsschutz vorhanden war, offensichtlich", so Schinkel. "Reichenow liegt nicht auf einer Hauptverkehrsrelation. Und damit besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf eine vom Landkreis finanzierte Wochenendbedienung", erklärte der Beigeordnete auf Nachfrage bezüglich Reichenow. Nur bei nachgewiesenem Bedarf könne das Busunternehmen in Abstimmung mit dem Kreis Fahrten anbieten. Der Bedarf ist aus Sicht der Reichenower vorhanden.

Ob das der Landkreis genauso sieht, das ist noch unklar. Allerdings ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen. "Wir haben mit mobus abgestimmt, dass die Anbindung von Reichenow an den Wochenenden möglich wäre. Wir werden das in den nächsten Wochen prüfen", teilte Rainer Schinkel inzwischen mit. Eine Umsetzung sehe er allerdings nicht vor dem 1. April. Das habe damit zu tun, dass die Auswirkungen der jetzigen Fahrplanänderungen berücksichtigt, Genehmigungen eingeholt und die Auskunftsmedien rechtzeitig informiert werden müssten, begründete der Beigeordnete den Zeitplan.

