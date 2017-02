Sich und andere bewegen

artikel-ansicht/dg/0/

Es sollen nur die ersten von vielen weiteren Lastenfahrrädern im Eberswalder Stadtbild sein, sagt Ingo Frost von wandelbar, einer Barnimer Energie- und Kulturwendeorganisation. Etwa 30 Leute waren am Mittwochabend ins Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio gekommen, um den möglicherweise Auftakt einer nun häufiger vertretenen, umweltschonenden Transportalternative für den Barnim mitzuerleben und sie selbst auszuprobieren. Mit Sekt, Musik der Gruppe Madbadoo und kleinen Snacks feierten Mitglieder und Gäste die Fertigstellung der Räder. Während des ersten Workshops der "WerkStadt Eberswalde" im November waren in Gemeinschaftsarbeit zwei Lastenräder entstanden. Nun testeten Besucher sie auf ihre Fahrtauglichkeit. Bis in die Dunkelheit hinein - und dann natürlich mit Licht - radelten sie über die Terrasse des Cafés.

"Ich habe mich sehr sicher gefühlt", sagt Jacqueline Dölle aus Eberswalde. Sie hat das Rad mit Unterstützung durch E-Motor getestet. Für die 27-Jährige könnte es durchaus eine Alternative zum normalen Rad sein. Dank der Transportbox zwischen den beiden Vorderrädern, die mit bis zu 80 Kilogramm beladen werden können, würde sie das Lastenrad vor allem dafür nutzen, Einkäufe aus der Stadt in ihren etwas abgelegenen Garten zu transportieren, sagt sie.

Das Besondere an dem Eberswalder Modell, das mithilfe des Hamburger Cargo-Bike-Entwicklers Till Wolfer entwickelt wurde, sind die Bestandteile aus recyceltem Aluminium und Polycarbonat, einem festen, leichten Kunststoff. Auf drei statt nur zwei Rädern bietet es mehr Stabilität, ist aber auch etwas behäbiger. Für den Fahrtest haben die Mitglieder das Rad nachträglich mit einem Aufbau versehen. Bis zu sechs Kinder sollen dort Platz finden. Anschnallgurte und gepolsterte Sitzflächen machen das Ganze sicherer und komfortabler. "Geplant ist auch noch ein Dachaufbau, der vor Regen schützt", so Ingo Frost. Ein paar Kinder sind schnell gefunden, die eine Runde mitfahren. Da es motorbetrieben ist, könne das Rad eine wesentlich höhere Geschwindigkeit erreichen und sei deshalb etwas für erprobte Lastenradfahrer, findet der 37-Jährige. Zu den ersten Dauertestern zählen im Moment Eltern aus der Region, die damit ihre Kinder in Schule oder Kindergarten fahren, berichtet Ingo Frost weiter. Es soll später für neun Euro am Tag verliehen werden.

Das unmotorisierte Exemplar soll von Radlern etwa in einer Woche entliehen werden können. Der Bioladen "Globus" im Eberswalder Stadtzentrum hat es angemietet. Gegen eine Spende von fünf Euro pro Tag kann es jeder vor Ort ausleihen. In der Spende enthalten ist die regelmäßige Wartung der Räder. 800 Euro zahle "Globus" pro Saison, erzählt Torsten Pelikan vom Bioladen. Zum Vergleich: Ein unmotorisiertes Lastenrad wie dieses kostet in der Anschaffung etwa 1600 Euro.

"Die Miete bekommen wir durch die Leihgebühr natürlich nicht gedeckt, aber darum geht es uns auch nicht", sagt er. Das Rad soll seinen Kunden beispielsweise beim Transport der Lebensmittel behilflich sein. Im Regionalladen "Krumme Gurke" ist ein zweirädriges Modell bereits seit 2013 ausleihbar. Dort werde das Rad etwa 80 bis 100 Mal im Jahr genutzt.

Und es gibt weitere Interessenten. "Wir sprechen gerade mit der Stadt über Einsatzmöglichkeiten", sagt Ingo Frost. Auch die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Finow hat Interesse geäußert.