Entscheidung bis zur Sommerpause

Klandorf (MOZ) Bürgermeister Uwe Schoknecht will zügig Klarheit darüber erreichen, wie mit der Klandorfer Dorfstraße verfahren wird. Die Initiative für den Erhalt der Dorfstraße befürchtet, dass Schoknecht die Bau-Variante Hocheinbau durchdrücken will.

Reparatur oder neue Piste? Ein Radfahrer kommt an einem verregneten Februartag die Klandorfer Dorfstraße in südliche Richtung hochgefahren. © MOZ/Marco Marschall

Nach der Bauausschusssitzung zur Dorfstraße von Klandorf hat Bürgermeister Uwe Schoknecht in der jüngsten Gemeindevertretersitzung die Marschrichtung vorgegeben. Bis zur Sommerpause will er eine Entscheidung herbeiführen. Mehr Aufschluss darüber, wie aufwändig die Straße saniert oder repariert wird, dürfte die Gemeindevertretersitzung am 21.März bringen. Dann sollen die vier Varianten, die noch im Rennen sind, erneut vorgestellt werden und die Schorfheider Abgeordneten sagen, wo die Reise hingeht. Ein Beschluss ist für die Runde im Mai vorgesehen.

Gebaut werden soll im Ort erst 2019. Warum also die Eile? "Ich möchte, dass wieder Frieden einkehrt in Klandorf", sagt Uwe Schoknecht. Die Diskussion zur Straße sei lange ohne Ergebnis geführt worden, die Fronten verhärtet.

Zur Debatte stehen die reine Instandsetzung der Straße für rund 79000Euro, eine Instandsetzung mit Schaffung von Ausweichstellen für 332000Euro, eine Verbreiterung mit Naturstein für 462000Euro und ein Asphalt-Hocheinbau für etwa 476000Euro.

Die Initiative für den Erhalt der Dorfstraße, vertreten durch Kurt Oppermann, plädiert für die erste Variante. Sie wäre der einzige der ursprünglich sieben Vorschläge, bei dem keine Anliegerbeiträge fällig werden. Alle anderen Optionen sehen für die Grundstückseigentümer an der Haupterschließungsstraße eine Kostenbeteiligung von 35 Prozent vor. Auf die Gemeinde entfielen folglich 65 Prozent, die sie sich allerdings fördern lassen kann.

"Für uns geht es nicht nur um die Kosten, sondern ums Ortsbild", sagt Kurt Oppermann im Gespräch mit der MOZ. Lutz Paproth, ebenfalls von der Klandorfer Initiative, stimmt ihm zu. "Wir wollen keine Uniformität", stellt er klar. Das Kredo der Gemeinde laute "Vielfalt statt Einfalt". Das solle auch für die Straßen gelten.Eine Unterschriftensammlung im Dorf belege, dass die Bewohner dies auch so sehen.

Aus Sicht der Initiative sollen die Klandorfer mitentscheiden. Wobei nicht klar ist, ob das Votum der Anlieger oder des kompletten Dorfes zählen sollte. Oppermann und Paproth befürchten aber, dass Bürgermeister Uwe Schoknecht ohnehin seine Lieblingsvariante, den Hocheinbau, durchdrücken will.

Das Schorfheider Gemeindeoberhaupt macht im Gespräch mit der MOZ keinen Hehl daraus, dass er diese teurere Variante favorisiert. Auch aufgrund ihrer Langlebigkeit. Die Straße soll danach 50 Jahre halten. Gerüchte, wonach größere Baulanderschließungen der Grund für den Sanierungswunsch seien, weist er zurück. Da sei nichts geplant. "Es handelt sich bei der Variante um meinen persönlichen Favoriten. Die Reparatur-Variante ist damit aber definitiv nicht vom Tisch", betont Uwe Schoknecht ausdrücklich.

Die Begleitung einer Entscheidungsfindung zwischen ihm und den Klandorfern durch eine Art Mediator, wie es der Hochschulprofessor Jürgen Peters im Schorfheider Bauausschuss vorgeschlagen hatte, wird es zunächst wohl nicht geben. Die Gemeinde sieht vor dem 21. März keinen solchen Termin vor.