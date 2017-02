Eiscafé und Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Gartz (MOZ) Wo einst Oderfischer ihren Fang abluden, entsteht ein neues Eiscafé. Eine Polin und ihr dänischer Mann haben sich in Gartz verliebt. Sie wohnen seit drei Jahren dort, betreiben die Marina und wollen nun mit dem Eiscafé ihr Glück in der Gastronomie versuchen.

Das neue Eiscafé "Villa Oderblick" in Gartz öffnet erst am ersten Märzwochenende. Doch schon jetzt ist das kleine Lokal Stadtgespräch bei den Einwohnern. Sie wollen wissen, was aus dem einst leerstehenden Haus direkt am Oderufer wird und schlendern vor dem Fenster entlang.

Besitzerin Elzbieta Kulak freut sich über die Neugier. Schließlich ist die Polin seit drei Jahren selbst Gartzerin. Seit 2014 betreibt sie die Marina, hat im Sommer Strandkörbe aufgestellt und ist Ansprechpartner für Touristen und Einheimische. Ihr Eiswagen mit Leckereien von einem italienischen Eismann aus dem polnischen Stargard lockte Spaziergänger und vor allem Mütter mit Kinderwagen an.

Der Eiswagen reicht Elzbieta Kulak und ihrem Mann Carsten, der aus Dänemark stammt und Landwirt ist, nicht mehr aus. Sie haben das schmale, leerstehende Haus an der Marina gekauft. "Die Idee dazu hat sich allmählich entwickelt. Wir wollen vom Wetter unabhängig sein und unsere Arbeit verbessern. Unsere Gäste sollen bei Regenwetter und schlechter Laune lieber zu uns kommen und eine heiße Schokolade trinken, statt zu Hause zu sitzen", lacht Elzbieta Kulak.

Der Standort der "Villa Oderblick" war zu DDR-Zeiten das Gelände der Fischerei-PGH, der Produktionsgenossenschaft des Handwerks. Dort gab es eine Fischverkaufsstelle samt Kühlhaus und Räucherei. Damals florierte die Oderfischerei zwischen Mescherin, Gartz und Friedrichsthal noch.

Elzbieta Kulak hat in einem Nebengelass ein Fangbuch der PGH aus dem Jahre 1965 gefunden. Dort sind die Namen der Oderfischer ebenso vermerkt wie die Kilozahlen von Aal, Hecht, Schlei und Zander, die sie einst aus der Oder geholt haben. Das Buch ist ein Stück Stadtgeschichte, das die junge Wirtin jetzt wie einen Schatz hütet.

Sie hat Kontakt zu alten Fischern und Gartzern aufgenommen. "Ich weiß jetzt so viel Interessantes. Die Gartzer haben mir sogar Fotos von damals geschenkt."

Ihr Mini-Café hat 15 Plätze. Elzbieta Kulak freut sich auf Gartzer Familien und rechnet auch mit polnischen Gästen. "Das sind Leute, die wollen einfach raus aus Stettin. Sie suchen Ruhe, sitzen im Sommer im Strandkorb und entspannen", weiß die Café-Besitzerin.

Von Beruf ist sie Pädagogin. Weil sie aus dem polnischen Stargard stammt, kennt sie auch den italienischen Eismann dort, der sie regelmäßig beliefert. "Unser italienischer Eismann aus Stargard in Polen hat einen deutschen Pass", lacht sie.

Schon jetzt denkt Elzbieta Kulak darüber nach, Nationalpark-Partner zu werden. Wenn sich der Eröffnungstrubel gelegt hat, will sie die Partnerschaft mit Brandenburgs einzigem Nationalpark gezielt anstreben. Sie verspricht sich davon Inspiration und Austausch mit gleichgesinnten Gastronomen und Unterstützung von der Parkverwaltung.