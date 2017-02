artikel-ansicht/dg/0/

Montreal (dpa) Eishockey-Torhüter Thomas Greiss hat die New York Islanders mit einer starken Leistung zum dritten Sieg in Serie in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt. Der Füssener blieb beim 3:0-Erfolg bei den Montreal Canadiens ohne Gegentreffer und parierte 24 Schüsse der Gastgeber.