Kulturbeirat für Museumsschleuse

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Kaum ein Thema ist derzeit so umstritten, wie die mögliche Übernahme aller zwölf Finowkanal-Schleusen in kommunale Trägerschaft, die mit Kosten in Millionen-Höhe verbunden wäre. Die Initiative Unser Finowkanal versteht ihr drittes Finowkanal-Symposium, zu dem sie heute ab 17 Uhr ins Paul-Wunderlich-Haus einlädt, als Mutmacher. Positive Beispiele aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und aus Polen sollen zeigen, was andere aus der historischen Chance gemacht hätten, Wasserstraßen für die Motorschifffahrt zu erhalten, sagt Hartmut Ginnow-Merkert, der Vorsitzende der Initiative.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554699/

Allerdings wird auch der Chor derer lauter, die sich gegen eine Übernahme der Schleusen aussprechen. So hat sich der Kulturbeirat der Stadt Eberswalde mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet, in der er ein neues Nutzungskonzept für den Finowkanal fordert. In diesem sollte nicht mehr der vollständige Betrieb der Wasserstraße vorgesehen, sondern ein punktueller Erhalt als Denkmal angestrebt werden, schlägt Tim Altrichter im Auftrag des Kulturbeirates vor.

Zwar sei der Finowkanal, historisch betrachtet, die Lebensader Eberswaldes und habe deren wirtschaftlichen Erfolg begründet. Jedoch habe die Wasserstraße kaum wirtschaftliche Relevanz für den Tourismus. "Die Anzahl von Booten, die den Kanal nutzen, ist sehr gering und eine deutliche Steigerung scheint eher unwahrscheinlich", schreibt Tim Altrichter. Der Finowkanal könne seine Funktion als Naherholungsstätte auch ohne den Betrieb der Schleusen erfüllen, da sich für Radfahrer, Wanderer, Badegäste oder Angler nicht ändere. Wer Kanus, Kajaks oder Ähnliches benutze, müsste vertretbare Einschränkungen in Kauf nehmen, da praktische und wartungsarme Entnahme- und Einsatzstellen geschaffen werden könnten, die wahrscheinlich deutlich günstiger wären als der Erhalt aller Schleusen.

Der Kulturbeirat legt Wert darauf, dass das kulturhistorische Erbe des Finowkanals durchaus erlebbar bleiben soll. "Jedoch ist dies als Gesamtensemble aus unserer Sicht nicht sinnvoll, da der finanzielle Aufwand zu groß ist", heißt es in der Stellungnahme. "Daher wollen wir anregen, die Geschichte des Kanals in einem musealen Sinne punktuell zu erhalten, wobei es durchaus denkbar wäre, zum Beispiel am Familiengarten eine voll funktionsfähige Schleuse als historisches Anschauungsobjekt und Attraktion weiterzubetreiben", erklärt Tim Altrichter.