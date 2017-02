Ulonska will als Vermittlerin auftreten

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die für Sozial- und Umweltangelegenheiten zuständige Dezernentin Silvia Ulonska will sich in Sachen Baumfällung an der Panketaler Goethestraße einschalten. Mit der Gemeindeverwaltung werde sie ein vermittelndes Gespräch führen, kündigte sie an.

Am Ende einer zweistündigen Debatte im Barnimer Umweltausschuss stand die Ankündigung der Dezernentin, sich mit der Panketaler Verwaltung in Verbindung setzen zu wollen. Dabei solle ausgelotet werden, ob es noch "Möglichkeiten einer Verständigung" zwischen den Anwohnern und den politisch Verantwortlichen in Panketal gibt. Augenblicklich scheint das eher nicht der Fall zu sein, zu groß sind wohl die Differenzen, die wegen unterschiedlicher Interessenslagen entstanden sind. "Die Gemeinde will ihr Straßenkonzept durchziehen, wir werden darunter leiden", wiederholte die Sprecherin der Anwohnerinitiative Liane Reinecke im Umweltausschuss gleich mehrfach.

Der Vorwurf: Schützenswerte Linden werden zu Gunsten des Straßenbaus in der Goethestraße gefällt und damit werde gegen Recht und Gesetz verstoßen. Unterstützung bekommen die Anwohner vom NABU Brandenburg, Geschäftsführerin Christiane Schröder hatte sich Mitte Februar mit einem Schreiben an Dezernentin Ulonska gewandt und gebeten, die Anwohner der Goethe- und der Humboldtstraße zu unterstützen.

Auch sie stellt Verstöße der Gemeinde Panketal gegen das Bundesnaturschutzgesetz, die Barnimer Baumschutzverordnung und das Brandenburger Naturschutzgesetz fest. Beispielsweise, so führt Christiane Schröder an, hätte die Gemeinde im Vorfeld der Fällungen Gutachten zum Schutzstatus der Bäume einholen sollen. Während der Fällungen sei nicht nach geschützten Tieren geprüft worden, es wurde auch nichts dokumentiert. Auch sei der "Fortbestand der Allee als Ganzes, unter Wahrung ihres typischen Charakters und des Landschafts- und Ortsbildes" nicht ausreichend geschätzt worden. Dies sei aber ein "öffentliches Interesse", so die NABU-Geschäftsführerin.

Solveig Opfermann von der unteren Naturschutzbehörde (UNB) argumentierte während des Ausschusses gegen die Vorwürfe der Anwohner. Sie verteidigte das Agieren des Landkreises. "Straßenbaulastträger ist die Gemeinde Panketal. Sie hat uns als betroffene Behörde mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung zu beteiligen. Das bedeutet, die Gemeinde gibt uns zur Kenntnis, wir können nichts verhindern." Wie sie später sagte, wurde 2008 unter dem damaligen Bauminister Reinhold Dellmann (SPD) per Gesetz ein entsprechender Passus eingeführt, der der UNB die Verfahrenshoheit entzieht und sie lediglich zur beteiligten Behörde werden lässt.

Die weitere Diskussion im Umweltausschuss verlief keineswegs unkritisch. Michael Luthardt (Linke) würdigte zwar den Einsatz der Anwohner, kam jedoch zur Einschätzung, "der Allee-Charakter ergibt sich durch ein geschlossenes Bild, das ist nicht mehr da". Josef Keil (SPD) sprach den Anwohnern das Vetorecht ab. "Betroffene Bürger haben kein Vetorecht und dürfen den Alleenschutz nicht als Alibi verwenden."

Gert Adler (SPD) zeigte sich erstaunt über die Möglichkeit, mit einem Straßengesetz den Baumschutz auszuhebeln. "Ich bin direkt betroffen, es war immer unser Anliegen, die Bäume zu schützen. Der durch eine eigene Satzung gegebene Barnimer Baumschutz wird so unterminiert, und bei den Bürgern muss der Eindruck entstehen, sie können sich nicht einbringen", schätzte Adler ein. Zumindest trug Ausschussvorsitzender Holger Lampe (Bauernverband) dazu bei, ein Klima der Verständigung zu fördern. Die Anwohner bekamen mit Zustimmung der Abgeordneten Rederecht und konnten umfänglich vortragen. Ob damit die Tür zu einem Dialog aufgestoßen wird, dürfte maßgeblich vom Gespräch der Dezernentin mit der Panketaler Verwaltung abhängen.