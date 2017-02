Die neue Hüterin der Parkregeln

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Stadt hat eine neue Politesse. Doris Betker, die viele Jahre über den ruhenden Verkehr in Angermünde wachte, ist in den Ruhestand gegangen. Ihre Nachfolgerin hat sich inzwischen eingearbeitet und achtet nun auf die Einhaltung der Parkregeln. Jeannine Klaus kommt aus Schwedt und hat schon einige Erfahrungen im Bereich Ordnung und Sicherheit. Sie hat im kommunalen Dienst in den alten Bundesländern gearbeitet. Seit 2014 war sie in der Kreisverwaltung Uckermark in Prenzlau tätig und hatte sich auf die Ausschreibung des Außendienstmitarbeiters im Ordnungsamt der Angermünder Stadtverwaltung beworben. Jeannine Klaus ist nun täglich zu Fuß im ganzen Stadtgebiet im Einsatz und auch mobil in den Ortsteilen. "Da kommen schon einige Kilometer zusammen", meint sie. Das mache ihr jedoch nichts aus. "Ich halte mich fit, mache ein bisschen Sport, gehe joggen und bin auch privat viel unterwegs", erzählt sie.