Narren ziehen durch Groß Lindow

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Lindow (MOZ) Mehr als 300 Jecken sorgten beim Umzug des Karnevalsvereins 1975 Groß Lindow für ein farbenfrohes Spektakel mit rheinländischem Frohsinn. Der Eko Traditionsspielmannzug übernahm die musikalische Begleitung, er wurde für seine flotten Melodien allgemein gelobt und mit viel Beifall bedacht. Auch der Kien-stubbenverein beteiligte sich mit einem eigenen Wagen, insgesamt waren rund sechs Fahrzeuge bei diesem fast dreistündigen Umzug durch die Gemeinde dabei. Unterwegs gab es natürlich auch Gelegenheit zum Schwatz, etliche Groß Lindower kamen an den Gartenzaun als die Karnevalisten mit Musik und Rufen durch ihre Straßen zogen - da lud man die Narren auch mal zu einen Imbiss, einem Glas Sekt und einer Flasche Bier ein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554704/

Nach der Tour begann in der Gaststätte Lindenquelle der Kinderfasching. Rund 100 kostümierte Kinder und Jugendliche hatten in dem Saal lebhaften Spaß, viele Eltern begleiteten ihre Sprösslinge und halfen bei der Gestaltung der Party. Dort fand abends auch die zweite und letzte Abendveranstaltung des Karnevalsvereins statt. Die Tanzeinlagen und Büttenrede waren wieder sehr gelungen und wurden mit viel Beifall bedacht.

Allerdings ist die diesjährige Karnevalsaison noch nicht für alle Groß Lindower Jecken beendet, denn am Wochenende will eine Abordnung die Karnevalparty des Müllroser Carnevalclubs (MCC) besuchen. Wobei die Vertreter des 1975 gegründeten Vereins stets Wert darauflegen, der ältere Zusammenschluss zu sein. Die Müllroser Jecken feiern am Sonnabend im Ex-Forsthaus unter dem Motto "Hexenzumba und Narrenlauf - den MCC hält niemand auf".