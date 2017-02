Grippe-Impfung ist noch sinnvoll

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Plötzlich in die Höhe schießendes Fieber, kaum auszuhaltendes Kopfweh und heftige Gliederschmerzen können Anzeichen für eine Influenza sein. Im Barnim wurde 2017 bereits in 100 Fällen eine echte Grippe nachgewiesen. Es handele sich nicht um eine Epidemie, heißt es beim Kreis.

"Die Ansteckungszahlen liegen in dem zu erwartenden Bereich und geben keinen Anlass zur Sorge", sagt die Diplommedizinerin Heike Zander, die in der Kreisverwaltung das Verbraucherschutz- und Gesundheitsamt leitet. Die Herbst- und Wintermonate seien eben Grippe-Zeit.

Dennoch empfiehlt die Kreisamtsärztin allen, die sich vor einer Influenza wappnen wollen und noch nicht geimpft wurden, dies umgehend nachzuholen. "Das ist auf jeden Fall noch bis zum Frühjahr sinnvoll. Nach dem kleinen Pieks dauert es 10 bis 14 Tage, bis der Körper einen ausreichenden Schutz gegen die Grippe aufgebaut hat", teilt Heike Zander mit. Besonders ratsam sei diese Vorsichtsmaßnahme für alle ab 60, für chronisch Kranke, die zum Beispiel an Herzschwäche, Diabetes mellitus oder einer HIV-Infektion leiden, für gesunde Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel oder für Personen mit erhöhter beruflicher Gefährdung, so für medizinisches Personal.

Dass jeder, der nachweislich an einer Influenza erkrankt ist, Post aus dem Gesundheitsamt erhält und Fragen zu beantworten hat, begründet die Kreisamtsärztin mit der Meldepflicht. "Die Daten werden für das Robert-Koch-Institut erhoben und dienen unter anderem dem Zweck, die epidemiologische Lage und den Impfstand zu beurteilen", hebt Heike Zander hervor.

Für den Allgemeinmediziner Immo Römer, der seine Hauptpraxis in Altenhof und eine Zweigstelle in Finowfurt führt, sind besonders volle Wartezimmer im Herbst und im Winter eher die Regel als die Ausnahme. "Für den nicht durch irgendwelche Vorgeschichten belasteten Patienten ist es eigentlich gar nicht so entscheidend, ob ihn eine echte Grippe oder ein grippaler Infekt erwischt hat", sagt der Hausarzt. Vermutlich werde daher auch nur in etwa der Hälfte aller Verdachtsfälle ein Test vorgenommen. Er geht wie das Robert-Koch-Institut davon aus, dass die Influenza-Welle ihren Scheitelpunkt erreicht habe. Diese Einschätzung treffe er jedoch unter dem Vorbehalt, dass niemand seriös die Entwicklung in den kommenden Tagen und Wochen vorhersagen könne.

"Auch ein begrenzter Impfschutz ist besser als gar keiner", sagt Immo Römer - im Wissen darum, dass die Impfung grippale Infekte nicht verhindern könne und wegen der mitunter eingeschränkten Wirkung der Impfstoffe selbst vor einer echten Grippe nicht immer schütze.

Bedauerlicherweise sinke die Impfrate nicht nur bei der Influenza seit Jahren, fügt der Allgemeinmediziner hinzu. Dies gelte vor allem bei jungen Erwachsenen und Jugendlichen, betont der Hausarzt.

Dass dennoch die Bereitschaft vieler groß ist, das Ansteckungsrisiko für sich zu minimieren, hat unter anderem Doreen Mattot erfahren, der in Eberswalde der Edeka-Markt "Alte Brauerei" gehört. An der Eingangstür des Ladens gibt es eine Box, der die Kunden Desinfektionstücher entnehmen können, um die Griffe der Einkaufswagen zu säubern. "Dieses Angebot wird stark nachgefragt", sagt die selbstständige Einzelhändlerin. Andauernd müsse für Nachschub gesorgt werden.

Doch selbst die beste Vorbeugung ist nicht immer erfolgreich. So kommt es, dass in der Eberswalder Stadtverwaltung seit Januar ein erhöhter Krankenstand zu verzeichnen ist. "Aktuell fehlen 13,5 Prozent der Mitarbeiter", weiß die Rathaussprecherin Nancy Kersten. Es sei davon auszugehen, dass dies zum großen Teil an der Erkältungswelle liege. "Die Vorsicht ist unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt viele Mitarbeiter, die auf den Handschlag verzichten", sagt sie.