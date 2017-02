Rumänen lebten über Monate in einer Ruine

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Auf dem Gelände mit Bauruinen an der Zepernicker Chaussee in der Nähe des S-Bahnhofs Friedenstal haben über mehrere Monate hinweg offenbar Dutzende von Rumänen illegal unter widrigsten Umständen gelebt. Anfang dieser Woche hatten Vertreter der Polizei, des Landkreises Barnim, der Stadt Bernau und der Feuerwehr eine Begehung des Geländes durchgeführt. Dabei seien nicht hinnehmbare baurechtliche, brandschutzrechtliche und hygienische Zustände festgestellt worden. Da Gefahr in Verzug war - in dem Gebäude wurden Feuerstellen festgestellt - musste der Zustand beendet werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554706/

Bereits im vergangenen Jahr hätten sich einzelne Leute auf dem Grundstück aufgehalten, so Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke). Der private Eigentümer des Grundstücks sei darüber informiert worden. Im Januar hätten die Beschwerden von Anwohnern zugenommen, Feuerwehr und Polizei seien mehrfach alarmiert worden. Bei der von Polizei und Stadt beschlossenen gemeinsamen Begehung seien jetzt nicht nur die katastrophalen hygienische Bedingungen festgestellt worden. Da die rund zehn Feuerstellen nicht nur für die Bewohner, sondern auch für Dritte Lebensgefahr darstellten, habe gehandelt werden müssen.

Die Stadtverwaltung bot den Bewohnern - die Polizei stellte vor Ort 60 Personen fest - im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht Notunterkünfte an. Ein Fahrdienst habe mit Unterstützung der Kreisverwaltung bereit gestanden. Das Angebot, so Stahl, sei von den Bewohnern allerdings abgelehnt worden. Bei den Bewohnern habe es sich um EU-Bürger gehandelt, in der Mehrzahl stammten sie offenbar aus Rumänien.

Am Dienstag verließen sie das Gelände. Ihr Abzug wurde von der Polizei begleitet. Die Bewohner hätten sich auf den Weg in Richtung Berlin gemacht, wie Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder), sagte. Dass sie Straftaten begangen hätten, so Cotte-Weiß, sei nicht bekannt.

Die Bewohner haben sich offenbar tagsüber hauptsächlich in Berlin vor Supermärkten aufgehalten, um Geld für sich und Angehörige in ihrem Heimatland zu erbetteln. Auch vor der Bernauer Sparkasse in der Brauerstraße wurden sie gesehen. Während der Begehung am Montag gegen 13 Uhr, so Stahl, sei das Gelände leer gewesen. Erst später seien die ersten Bewohner eingetroffen. Kinder habe er dort nicht gesehen. Das Grundstück sei vom Eigentümer gesichert worden. Dass die Bewohner andere Gebäude aufgesucht hätten, sei nicht festgestellt worden.