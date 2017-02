Bauernhäuser mit Charakter

artikel-ansicht/dg/0/

Ein von Alleebäumen gesäumtes Kopfsteinpflaster, wogende Rapsfelder, eine uralte Dorfstraße mit Bauernhöfen links und rechts, auf denen Hühner gackern, eine Holzbank vor der Tür - schon ist die Vorstellungswelt von Großstädtern über das Landleben perfekt. Tatsächlich finden sich urtypische Dorfbilder bis heute überall in der Uckermark und im Barnim. Sie machen den Reiz einer Landschaft aus, die immer mehr von gestressten Berlinern erkundet und entdeckt wird.

Doch nicht überall treffen zerbröselndes Fachwerkgesims, durchgetretene Dielen, schiefe Lehmwände oder krumme Decken auf Gegenliebe von Eigenheimbewohnern. Seit der Wende und auch schon davor verwandelte sich deshalb mancher architektonische Bauernstolz in eine Nullachtfünfzehn-Fassade ohne Stuck, Zierrat, Erker und Besonderheiten. Baumarkt-Hobby-Sanierer verkleideten Fachwerk mit Fertigpaneelen, bauten Plastefenster ohne Streben ein, rissen prachtvolle Öfen raus und machten die alte Scheune platt. Solche Modeerscheinungen hat es immer wieder gegeben. Doch auch bei Neubauten fehlt vielen Eigenheimbauern häufig das Geld, die Baukultur ihrer Vorfahren wieder aufzunehmen. Ein Wohnhaus wirkt wie das andere.

Die Rettung der regionaltypischen Bauweise hat sich nun ein Bundesmodellprojekt auf die Fahnen geschrieben. Es startete vor wenigen Tagen in den Landkreisen Uckermark und Barnim. Dabei geht es nicht um noch mehr Denkmalschutz, sondern um den Stellenwert der Baukultur für den Tourismus. "Was neu gebaut wird, ist teilweise eine Katastrophe", meint Petra Buchholz vom Amt für Kreisentwicklung. "Man macht sich gar keine Gedanken. Der Bevölkerung ist viel zu wenig bewusst, dass regionaltypische Gebäude dazu beitragen, den Tourismus zu entwickeln." Sie redet dabei gar nicht von den ohnehin gut besuchten Kirchen und Klöstern, Adelssitzen oder Gutshöfen. Vielmehr denkt sie an ganz normale Häuser, die unbeschadet die Modernisierungswut überstanden haben - eben die Hingucker für Touristen in Stadt und Land.

Im Zusammenhang mit dem Forschungsprogramm "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" untersuchen das Bundesbauministerium und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in acht Regionen Deutschlands nach Verbindungsmöglichkeiten zwischen qualitätvollem Bauen und Tourismus im ländlichen Raum. "Wir wollen Beispiele aufzeigen, regionaltypische Bauweisen fördern, künftigen Bauherren einen Leitfaden in die Hand geben", erklärt Petra Buchholz. Und vielleicht - so ihre Hoffnung - erreicht sie auch den einen oder anderen Zuzügler, der sich für einen verlassenen Bauernhof begeistert.

Bestätigt von der Idee fühlt sich Uwe Graumann vom Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Schon seit Jahren demonstriert das Großschutzgebiet "den Erhalt einer für Mitteleuropa einmaligen Kulturlandschaft". Zwei Bauherrenwettbewerbe sollten in der Vergangenheit den Blick auf ebenjene Baukultur werfen. Die Beteiligung war enorm. Das Reservat lotste einen Arbeitskreis Siedlungsentwicklung in die Region mit wissenschaftlichem Ansatz und einem Blick für das Bewahrenswerte. "Gäste suchen nicht nur eine Unterkunft, sie wollen ein typisches Haus erleben", sagt Graumann. "Wer selbst reist, dem geht es doch anderswo genauso." Die vorhandenen Werte der Baukultur müsse man daher viel besser kundtun.

Und retten. Es geht ihm um die Nachnutzung von leeren Gebäuden, um das Nebengelass, um passende Fensterformate, um die Wiederentdeckung alter Baumaterialien, um die Kubatur der Gebäude, um das Verhältnis zwischen Dach und Traufe. Am Ende des zweijährigen Modellprojekts könnte sogar ein Forderungskatalog an die Politik herauskommen, eine Gesetzesänderung oder möglicherweise eine Förderrichtlinie, so Petra Buchholz. Vieles hängt vom Geld ab. Und von der Geduld der Eigentümer. Friedrich Röthke hat mit seiner Frau Rita Ende der 1990er-Jahre einen stark verschlissenen Drei-Seiten-Hof mit bemerkenswerter Architektur in Schmiedeberg gekauft und behutsam Schritt für Schritt saniert. Inzwischen steht das Fachwerkensemble unter Denkmalschutz. Der Wirtschaftshof ist gar nicht so alt wie er architektonisch erscheint. Er wurde erst 1938 von einem Berliner Baumeister und Unternehmer als Jagdsitz errichtet und widerspiegelt ganz bewusst traditionelle Bauweisen mit Fachwerk, Vorlaubenhaus und Scheune. Das entsprach den Prinzipien ländlichen Bauens im Dritten Reich. Ein und aus gingen hier viele Gäste. Erzählt wird, dass sogar der berühmte Professor Sauerbruch unter ihnen gewesen sein soll.

Durch seine Nähe zum Regime verlor der Eigentümer nach dem Krieg den Jägerhof. Die DDR-Nutzung entbehrte jeglicher Pflege. Dennoch machten sich Friedrich und Rita Röthke ans Werk, modernisierten die Wohnungen, bauten Heizung und Sanitäranlagen ein, ohne den Charakter zu zerstören. "Das Haus hat uns gefallen. Wir wollten nichts verändern", so der Bauherr, einst Pfarrersohn aus dem benachbarten Polßen. Heute ist der Jägerhof eine Ferienanlage für Menschen, die ausspannen wollen.

Friedrich Röthke hat schon wieder ein altes Haus entdeckt, dem übel mitgespielt wurde. Er konnte nicht "nein" sagen.