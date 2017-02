Weniger Brandenburger pleite

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa/mg) In Brandenburg ist die Zahl der Verbraucherinsolvenzen 2016 deutlich stärker zurückgegangen als im gesamten Bundesgebiet. Die einzige Bevölkerunggruppe, bei der deutschlandweit die Quote zunimmt, sind die Menschen über 60.

Wie die Wirtschaftsauskunftei Bürgel am Donnerstag in Hamburg mitteilte, wurden in Brandenburg im vergangenen Jahr 3382 Privatinsolvenzen registriert. Das sind 13,2 Prozent weniger als 2015. Auch in Mecklenburg Vorpommern (minus 11,9 Prozent) und in Berlin (minus 10,5 Prozent) gingen die Zahlen zweistellig zurück.

Gemessen an der Zahl der Privatpleiten pro 100 000 Einwohner landete Brandenburg mit 136 Fällen im Mittelfeld. Spitzenreiter ist Bremen mit 212 Privatinsolvenzen; die wenigsten gab es in Bayern mit 86 pro 100 000 Einwohner.

Die bundesweite Entwicklung weicht davon deutlich ab. Nach Angaben der Auskunftei Bürgel wurde im vergangenen Jahr ein Minus von 6,4 Prozent auf gut 100 000 Fälle registriert. Der Bundesverband deutscher Inkasso-Unternehmen hatte zuletzt Zahlen vorgelegt, nach denen der deutschlandweite Rückgang im vergangenen Jahr sogar nur rund zwei Prozent betrug. Hintergrund sind unterschiedliche Zählweisen bei der Erfassung von Verbraucherinsolvenzen.

Die Entwicklung der Zahlen war in den vergangenen Jahren allerdings auch immer wieder von rechtlichen Veränderungen geprägt. Zuletzt senkte das Pfändungsschutzkonto die Zahlen. Denn nach Einschätzung der Insolvenzexperten sehen viele überschuldete Bürger, die ein solches Konto nutzen, keine Notwendigkeit für eine Privatinsolvenz, wenn ihr monatliches Einkommen unter dem pfändbaren Betrag liegt.

Als Hauptursachen einer Privatinsolvenz gelten Arbeitslosigkeit, Einkommensarmut, eine gescheiterte Selbstständigkeit oder auch eine unwirtschaftliche Haushaltsführung, Scheidungen oder Krankheiten. Die durchschnittliche Schuldenhöhe lag zuletzt bei rund 33 000 Euro.

Die Entwicklung bei den Privatinsolvenzen in der Altersgruppe "61 Jahre und älter" ging auch im Jahr 2016 in eine andere Richtung als der allgemeine Trend. So stieg die Zahl der Privatpleiten bei Bundesbürgern ab 61 Jahren um 0,9 Prozent auf 10 844 Fälle. Dies war bereits der fünfte Anstieg in Folge. Seit 2011 bedeutet dies einen Anstieg um 23,9 Prozent. Ursache ist oft eine geringe Altersrente, die wiederum in vielen Fällen auf einer Erwerbsbilanz mit Unterbrechungen beruht. Das Insolvenzrisiko wird zudem durch hohe Kosten im Krankheitsfall erhöht.

Zu den Betroffenen in der Altersgruppe "61 Jahre und älter" zählen laut der Auskunftei Bürgel auch ehemals Selbstständige, da bei ihnen die Altersvorsorge aufgrund der fehlenden Versicherungspflicht häufig auf der Strecke bleibt.