Lokalmatador "Matze" Bartz schließt Rückkehr nicht aus

"Wichtig ist mir vor allem, mit der Mannschaft vorn mitzuspielen", sagt der 31-Jährige vor der Saison 2017. Das gelte zum einen für den MC Nordstern Stralsund. Der deutsche Meister von 2015 verpasste im Vorjahr die Titelverteidigung in der Bundesliga. "Mal schauen, ob wir diesmal ins Finale kommen. Das ist das Ziel", stellt Bartz klar. Im Vergleich zu anderen Teams habe man zwar nicht die beste Mannschaft. "Dennoch sind wir darauf aus, immer vernünftig mitzufahren."

Einiges vor hat der Kremmener auch mit dem MSC Diedenbergen, dem er sich vor einem Jahr angeschlossen hat. Nun habe es keine großartigen Überlegungen gegeben, den Verein zu wechseln. "Es ist ein geiles Team. Wir arbeiten gut zusammen, die Chemie mit der Teamleitung stimmt. Ich fühle mich wohl und gut aufgehoben. Es hat einfach Spaß gemacht, das war der ausschlaggebende Punkt." Natürlich gehöre auch der nötige Erfolg dazu. Diesen hatte es 2016 mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung der 2. Bundesliga gegeben. Und was geht diesmal? "Die 2. Liga wurde aufgestockt. Da sind nun natürlich einige Kracher dabei", bemerkt Bartz, der wie im Vorjahr Kapitän des MSC ist. Ziel sei es, abermals vernünftig mitzuhalten. "Wir wollen möglichst in jedem Rennen auf das Treppchen fahren. Dann ist am Ende ein Platz in den Top fünf drin."

Mit Wolfslake war der gebürtige Hennigsdorfer mehrfach deutscher Mannschafts-Vizemeister. Nun ist sein Heimatverein in keiner Liga mehr vertreten. "Das ist natürlich schade. Diese Entwicklung tut mir in der Seele weh." Doch der Verein werde sich wieder hochrappeln, da fähige Leute am Werk seien. "Ich drücke die Daumen. In Wolfslake bin ich groß geworden und aufgewachsen. Ich verfolge alles genau. Ich bin und bleibe Wolfslaker, muss mich aber erst einmal auf mich und meine sportliche Karriere konzentrieren. Früher oder später bin ich aber bereit, dort ein Amt zu übernehmen."

Eine Rückkehr auf den "Eichenring" plant Mathias Bartz schon in diesem Jahr. "Ich hoffe und gehe davon aus, dass es klappt." Mündliche Absprachen für den Oberkrämer-Pokal am 9. April habe es schon gegeben. "Ich würde mich freuen, wenn ich dann am Band stehe."

Der Saisonstart ist für das erste März-Wochenende in Ludwigslust vorgesehen. Bislang war aufgrund der Witterung aber nicht einmal an Trainingsläufe zu denken. "Mal sehen, wie das Wetter mitspielt", so Bartz, der auf die Hallensaison verzichtet hatte. Auf dem Eis sei er diesmal bewusst nicht dabei gewesen. "Im Juli hatte ich mir zum achten Mal das Schlüsselbein gebrochen und bin bei Belastung noch nicht ganz schmerzfrei. Darum habe ich mich lieber ausgeruht. Ich war viel unterwegs, um neue Partner und Sponsoren zu finden. Außerdem war ich viel in der Werkstatt und habe Sport gemacht." Letzteres geschah im Fitnessstudio, um die körperlichen Grundlagen zu schaffen. Auch die Konkurrenz schlafe nicht. "Höchstleistungen wollen alle abrufen."

Auch der Weg zur deutschen Einzel-Meisterschaft, die im September ausgetragen wird, ist steinig. "Die Qualifikation läuft wieder über die Bundesliga. Die 13 Besten sind gesetzt", berichtet Bartz. Einige weitere Fahrer erhalten Wild Cards. "Ich will mich aber schon aus eigener Kraft empfehlen." Anders als im vergangenen Jahr wird er nicht in Dänemark unterwegs sein. "Da habe ich leider keinen Verein finden können. Insgesamt will ich so viele Rennen wie möglich fahren, Spaß haben und die Zeit auf dem Motorrad wieder genießen."