Leichtathletik unter dem Hallendach

Löwenberg (GZ) Das Leichtathletik-Hallenmeeting in Zehdenick ist seit zwei Jahrzehnten der erste Höhepunkt im Wettkampfkalender des Löwenberger SV. "Es ist für uns der Einstieg in die Saison. Zu diesem Termin fängt es an zu kribbeln", sagt Vereinschef und Organisator Axel Klicks. Am Konzept für das Event (Sonnabend, 10 Uhr) wurde nichts geändert. "Unser Ziel ist es, Sprung- und Wurfwettbewerbe so zu koppeln, dass für alle etwas dabei ist." Sieger werden ab der Altersklasse U 12 (nur Weitsprung) ermittelt. In der U 14 kommen Hochsprung und Kugelstoßen (der neue Ring erlebt seine Premiere) hinzu, für alle anderen Altersklassen im Nachwuchs- und Erwachsenenbereich zudem Dreisprung. Auch der beliebte Short Run (nach jeder Runde scheidet der Letzte aus) wird angeboten. Bislang schrieben sich 94Teilnehmer aus zwölf Vereinen in die Starterliste ein. Klicks: "Das Meeting ist damit wieder gut besetzt." In der Halle des Oberstufenzentrums wird er gerade dem LSV-Nachwuchs eine Chance geben. "Sie sollen ihre erste Bewährungsprobe haben. Ich bin gespannt, wie sie sich unter Wettkampfbedingungen schlagen."