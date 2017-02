Wo Honecker Asyl bekam

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Bei Pfarrer Uwe Holmer hatte der im Oktober 1989 entmachtete vormalige DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker zeitweise gewohnt. Das war von Ende Januar bis Anfang April 1990. Pfarrer Holmer war seinerzeit Leiter der Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal bei Bernau.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554721/

Über die Asyl-Episode aus den letzten Monaten der DDR und über ein bewegtes eigenes Leben hat Holmer ein Buch geschrieben: "Der Mann, bei dem Honecker wohnte" (2009/ Hänssler Verlag ). Daraus wird der 88-jährige Autor am Sonntag, 26. Februar, in Rathenow lesen. Es handelt sich um eine Veranstaltung in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Bergstraße 6 (Hofeingang, links). Beginn ist um 15.00 Uhr, um 16.00 gibt es einen Kaffee-Kuchen-Imbiss.

Ab 16.30 Uhr will Pfarrer Holmer über die Kraft der Vergebung sprechen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Landeskirchliche Gemeinschaft ist ein Verein innerhalb der Evangelischen Kirche.