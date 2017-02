Palliativmedizin: mehr Komfort für Erkrankte

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554722/

Im Jahr 2010 bauten Dr. Frank Heinrich und Dr. Karsten Erich am Rathenower Standort der Havelland-Kliniken ein Team zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) auf. Die ersten Teams dieser Art gibt es in Deutschland seit 2008/2009. Die Klinik in Brandenburg an der Havel, mit der das Rathenower SAPV-Team kooperiert, existiert seit 2009.

"Seitdem wurden die Rathenower Patienten auf den verschiedenen Stationen palliativ betreut. Nach der Aufbauphase waren es 102 Patienten im Jahr 2011. Mit 242 Patienten im Jahr 2015 war die höchste Patientenzahl erreicht", so Jörg Barabas, stellvertretender Krankenpflegedirektor.

"Im August vorigen Jahres haben wir auf der geriatrischen Station ein Einbett-Zimmer zur Palliativbehandlung eingerichtet. Es ist speziell ausgestattet. So steht ein bequemer Ruhesessel darin. Wenn ein Angehöriger in diesem Zimmer mal übernachten möchte, kann ein zusätzliches Bett reingestellt werden." Seit August 2016 wurden zehn Patienten in diesem Zimmer durch speziell geschultes Personal betreut.

Kürzlich wurde ein zweites Palliativ-Zimmer auf der Station eingerichtet. In beiden Zimmern wurden in diesem Jahr bisher zusammen zehn Patienten behandelt. Nach einer durchschnittlichen Verweildauer von sechs bis 21 Tagen verlässt rund ein Drittel der Patienten mit Verbesserung der Symptome die Station und geht wieder nach Hause. Ein Drittel geht anschließend ins Hospiz. Ein weiteres Drittel verstirbt. Wenn die Zimmer nicht ausgelastet sind, werden sie interdisziplinär belegt.

Die zwei Palliativ-Zimmer sind eine Angebotserweiterung der Rathenower Klinik und stellen eine Verbesserung für Patienten und Angehörige und deren Bedürfnisse dar. Die Kosten dieser Versorgung können jetzt auch besser mit den Krankenkassen abgerechnet werden. "Palliativmedizin ist keine Sterbemedizin", macht Karsten Erich deutlich. "Neben dem Hauptteil von Tumor-Erkrankungen von zirka 90 Prozent gibt es auch Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen wie ALS."

Seit dem Jahr 2005 ist der Anspruch von Patienten zur Palliativbehandlung im Sozialgesetzbuch Fünf geregelt. Neben ambulanter Palliativversorgung durch Haus- und Kinderärzte und der spezialisierten stationären Palliativbehandlung ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung die dritte Säule der Palliativmedizin.

Am havelländischen Klinikstandort Nauen sind ebenfalls drei ausgebildete Palliativ-Mediziner tätig. Für 2018/2019 sollen auch dort Zimmer zur spezialisierten Palliativversorgung eingerichtet werden.