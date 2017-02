Tierschützerin von Hunden und Katzen gebissen

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Rathenow und Umgebung, Jutta Schütze, hatte Geburtstag. Es war ihr 85., zu dem sie in die Gaststätte "Zur alten Stadtmauer" eingeladen hatte. Auch Bürgermeister Ronald Seeger, von Anbeginn Vereinsmitglied und Unterstützer des hiesigen Tierschutzes, gehörte zu den Gratulanten.

Jutta Schütze, hier mit ihrem Ehemann Horst, feierte am Dienstag 85. Geburtstag. Rathenows Bürgermeister würdigte die Tierschützerin als die wohl inzwischen älteste Vereinsvorsitzende im Havelland. © wittstock

Seeger würdigte insbesondere die uneigennützige soziale Arbeit im Dienste der Tiere und hob das Jahrzehnte dauernde Engagement der inzwischen wohl ältesten havelländischen Vereinsvorsitzenden hervor. Auszeichnungen wie der Verdienstorden des Landes Brandenburg, der Kurfürsten-Orden des havelländischen Rotary-Clubs oder die von Assisi-Medaille für Tierschutzaktivitäten seien Ausdruck der Wertschätzung von Jutta Schütze, so der Bürgermeister am Dienstag. Ihr Ehemann, Horst Schütze, verlas mit berechtigtem Stolz einen Gruß von Ministerpräsident Dietmar Woidtke, der auf diese Weise gratulierte. Bescheiden, wie Jutta Schütze ist, ließ sie im Vorfeld der Feier wissen, dass sie auf persönliche Geschenke verzichte, aber gern Geldspenden für die im Heim untergebrachten Tiere entgegen nehme. Deshalb stand auf dem Gabentisch eine riesige selbst gebastelte Mausefalle, die sich im Laufe der Gratulationen mit reichlich "Mäusen" füllte.

Über Jutta Schützes Ehrenamt wurde in über zwei Jahrzehnten ihres Wirkens für den Tierschutz regelmäßig berichtet. Aus ihrer Vita wurde indes nicht viel bekannt. Jutta Schütze wurde 1932 als Tochter des Schiffers Hermann Tilgner und dessen Frau Frida in Breslau (Schlesien) geboren. Als naturverbundenes Mädchen durfte sie in den Ferien auf Vaters Frachtschiff die Oder und andere große Flüsse bereisen, wobei eine Katze mitfuhr. Zu Hause waren Katzen auch ständige Mitbewohner.

Als Jugendliche erlebte Jutta Schütze die Auswirkungen des Krieges. 13-jährig, unmittelbar vor Kriegsende bis einschließlich 1949, arbeite sie hart in der Landwirtschaft. Diese schwere körperliche Tätigkeit führte bei der jungen Frau zu dauerhaften Schäden und -Schmerzen an der Wirbelsäule, die bis heute ihr Leben begleiten sollten.

Von 1949 bis 1960 lebte sie in Luckenwalde. Sie erlernte den Beruf der Schneiderin und war später als Damen-und Herrenschneiderin tätig. Zum Jahreswechsel 1955/56 lernte sie Horst, ihren späteren Mann kennen, den sie zunächst wenig beachtete, wie sie heute augenzwinkernd meint. Ein Jahr sei es inniger zwischen dem Studenten und der Schneiderin zugegangen. 1958 folgten Verlobung und Heirat.

Horst Schütze wurde wegen ausgezeichneter technischer Kenntnisse und Leistungen nach erfolgreichem Studium (1960) in Rathenow der Posten des Stadtwerke-Chefs angeboten. So kam es, dass das jungvermählte Paar ins Westhavelland umzog. Bis 1965 unterstützte Jutta Schütze ihren Mann bei der Bewältigung des Zeit raubenden Jobs. In Schützes Haushalt lebten immer Tiere. Grundsätzlich Katzen, die, wie man heute weiß, beruhigend auf Menschen wirken.

Im Jahr der politischen Wende wurde für Jutta Schütze der Tierschutz zu einem noch größeren Bedürfnis. Im August 1990 erfolgte die Gründung des Tierschutzvereins, dem sie seither vorsteht. Die nunmehr 85-Jährige ist permanent für den Schutz der Tiere im Einsatz. Wenn Hilferufe kommen, auch mitten in der Nacht, saust die Frau im bunten Vereinsauto los, um vereinsamten, angeketteten oder verletzten Tieren zu helfen. Dabei nimmt sie auch Schmerzen und Wunden in Kauf: Drei Mal wurde sie bereits von Hunden gebissen und mindestens genauso oft von Katzen.

Ohne Jutta Schütze und ihren ebenfalls sehr engagierten Ehemann, hätte sich der Tierschutz in und um Rathenow sicher nicht so dynamisch entwickelt. Auch das heutige Tierheim an der Bammer Landstraße geht fraglos zum Großteil auf die Schützes zurück.

Mehr Infos gibt es im Internet auf tierheim-rathenow.jimdo.com.