Tanzratte und die "Halbstarken"

Rathenow (MOZ) In Rathenow haben sie sich gefunden: Manu, mit Künstlernamen Tanzratte, sowie die Gastronomen Ronny Kraatz und Nicole Wursthorn. Sie wollen die Kreisstadt im wahrsten Sinne rocken. Das Trio holt den Rockabilly in die Kreisstadt - womöglich auf Dauer.

Manu Tanzratte mit Nicole Wursthorn und Ronny Kraatz im American-Monster-Diner, wo am 27. Februar und an den darauf folgenden vier Montagen getanzt wird - in Vorbereitung auf die Rockabilly Jive Night am 8. April. © wernitz

Von Berlin aus, wo Manu Tanzratte zuletzt in Reinickendorf wohnte, zog es sie, die sich selbst als "Tanzfeldwebel" bezeichnet, nachSie schwärmt von den Vorzügen einer ruhigen kleinen Stadt: "Rathaus und Sparkasse sind nicht mal eine Zigarettenlänge weit entfernt". Sie mag die Fußläufigkeit, die Rathenower und weiß die gute Anbindung per Bahn an die Hauptstadt zu schätzen. Dort hat sich die gebürtige Duisburgerin einen Namen als DJ und Rockabilly-Jive-Tanzlehrerin gemacht. Womöglich profitiert Rathenow nun davon. Denn Manu Tanzratte, Ronny Kraatz (American Monster Diner) und Nicole Wursthorn (Restaurant Harlekin) erwarten zahlreich erscheinende Gäste aus Berlin und anderen Orten im Umkreis von 100 Kilometern zur Rockabilly Jive Night am 8. April im Blauen Saal des Kulturzentrums.

Die Szene wachse stetig, so Monster-Diner-Betreiber Kraatz. Tanzratte ergänzt, dass das nicht nur eine Modeerscheinung sei, vielmehr ein Lebensgefühl. US-Musik der 50er und 60-er Jahre, längst nicht nur von Bill Haley und Elvis Presley, Tanz, Möbel, Accessoires, Auto, Kleidung, Frisur, Make-up - mit Rockabilly könne man sogar alt werden, meint sie. Bekanntlich dominierten seinerzeit Pastellfarben für vornehmlich brave Frauen und Männer, kontrastreicher waren eigentlich nur die sogenannten "Halbstarken". Filmstars wie James Dean und Marlon Brando machten erfolgreich Werbung für Lederjacken, Jeans sowie weiße Shirts mit hochgekrempelten Ärmeln. Millionen junger Leute in den 50er und 60er Jahren wollten lieber wie "Halbstarke" aussehen - noch heute.

Wer nicht wüsste, wie er sich am 8. April kleiden und die Haare legen sollte, kann sich ja noch fix den 1971 gedrehten Spielfilm "Grease" mit John Travolta und Olivia Newton-John in den Hauptrollen oder "Cry Baby" von 1990 mit Johnny Depp ansehen oder sich vor Ort inspirieren lassen. Der Rathenower Salon "Schicksal" sorgt für Vintage-Frisuren, und das Magdeburger Geschäft "Subkultur" ist mit Vintage-Kleidung zur Partypremiere im Kulturzentrum dabei. Und wer mal eben noch tanzen lernen will, kann an einem Kurs mit Manu Tanzratte teilnehmen. An den vier Montagen vor dem 8. April zeigt der "Tanzfeldwebel", wie man Rockabilly und Jive aufs Parkett bekommt. Jeder sei willkommen, ob mit oder ohne Erfahrung, so die Lehrerin.

Am Montag, 27. Februar, ist Schnupperkurs zum Kennenlernen im American Monster Diner. Beginn ist um 19.00 Uhr. Infos/Voranmeldungen unter 03385/4993845. Wem die Veranstaltung gefällt, kann sich dort für den Kurs einschreiben. Für die Party selbst sind Vorreservierungen sehr erwünscht, wie Ronny Kraatz und Nicole Wursthorn sagen. Denn es gibt auch Tische, an denen man stilecht sitzen kann. Für Livemusik sorgen die aus Rathenower Kneipennächten bereits bekannten Skinny Teens aus Hessen. Ansonsten sorgt DJ Haribo aus Berlin für Stimmung. Manu Tanzratte schwärmt von seiner Musikmischung. Sie selbst hat leider vier Tage zu spät von den Partyorganistoren erfahren, was sie für den 8. April planen. Sie hat nun einen DJ-Auftritt auf einer Hochzeit und kann nicht erleben, wie ihre Schützlinge im Blauen Saal den Rockabilly und Jive tanzen werden.

BRAWO verlost 6 x 2 Freikarten für die Rockabilly Jive Night. Die ersten sechs Anrufer am 27. Februar um 14.00 Uhr unter 03385/5198980 gewinnen.