Sturmtief: „Thomas“ war gnädig

In Falkensee mussten die Feuerwehrleute etwa wegen eines entwurzelten Baumes am Freitag in den Gutspark ausrücken. Bereits am Donnerstag war im Stadtgebiet eine Baumkrone abgebrochen. Die Brieselanger Einheit war wegen eines umgestürzten Baumes auf der A10, der auf die Fahrbahn und eine Leitplanke gekracht war, unterwegs. Auch im Amt Rhinow knickte ein Baum um.

Auf der L16 zwischen Börnicke und Grünefeld krachte ebenfalls ein Baum auf die Straße. Weiterhin wurde die Baustellenabsperrung an der B5 bei Nauen auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Straßenschild auf der L86 nahe der Funkstadt knickte ebenfalls um.