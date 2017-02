Reaktion auf Schulbrief: Polizei warnt vor Panikmache

artikel-ansicht/dg/0/

Der Schüler der Waldschule, der sich am Mittwochnachmittag vergangener Woche auf dem Heimweg befand, soll von zwei älteren maskierten Personen zu Boden geworfen worden sein. Der Junge gab an, dass die Personen von ihm abließen, als er begonnen habe zu weinen, berichtet Polizeisprecher Stefan Rannefeld. In den darauffolgenden Tagen seien deshalb Revierpolizisten vor der Schule postiert worden. Dennoch sei unklar, ob die Aussagen des Jungen tatsächlich zutreffen. Verdächtige Personen seien nicht ausgemacht worden. "Die Eltern des Jungen reagieren nicht auf unsere Anrufe", sagte Rannefeld. Inzwischen berichtete ein neunjähriger Waldschüler, ihm seien von einer fremden Person Süßigkeiten angeboten worden. "Der Junge verwickelte sich jedoch in zahlreiche Widersprüche", so Rannefeld.

Weil Schüler und Eltern über die angeblichen Vorfälle diskutierten und besorgt bei der Schulleitung nachfragten, verschickte Rektor Torsten Lattke am Dienstag eine Information an die Eltern. Darin bat er, mögliche Vorfälle der Polizei zu melden. " Bitte belehren Sie Ihr Kind über die Gefahren und halten es an, möglichst nicht allein den Schulweg anzutreten", schrieb Lattke. Diese Information habe er unabhängig vom Wahrheitsgehalt der angeblichen Vorfälle verschickt. Die Diskussion darüber sei "aus dem Ruder gelaufen". Erreicht hat die Info aber auch Eltern der Comenius-Grundschule. Von dort ging daraufhin eine Information an die Eltern. "Bei uns ist nichts passiert. Wir wollten nur beruhigen", sagte Konrektorin Kerstin Wilhelm. Die Information sei als Prävention gedacht. Eltern und Schüler würden regelmäßig darüber belehrt, wie sie sich in bedrohlichen Situationen zu verhalten hätten. Das in den vergangenen drei Tagen vor der Comeniusschule geparkte Polizeiauto hatte auch einen Grund: Die Wasserschutzpolizei informierte über Gefahren beim Betreten von Eisflächen.