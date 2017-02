Deutsche Kombinierer bei WM auf Goldkurs

artikel-ansicht/dg/0/

Lahti (dpa) Die deutschen Nordischen Kombinierer befinden sich bei der Weltmeisterschaft in Lahti auf Goldkurs. Olympiasieger Eric Frenzel gewann am Freitag mit 99 Metern das Springen von der kleinen Schanze und geht als Erster in den 10-Kilometer-Langlauf.