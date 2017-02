Oranienburger Schülerteam räumt bei Videowettbewerb ab

artikel-ansicht/dg/0/

Drei Schulen aus den Wachstumskern-Städten hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Darunter auch die 1. Oberschule Velten und die Albert-Schweitzer -Oberschule Hennigsdorf. Die Schülerteams hatten die Aufgabe ,ihre Vorstellungen zur Berufsausbildung in der Region filmisch umzusetzen.

Es entstanden drei Videos, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Die Stücke waren zwischen zweieinhalb bis vier Minuten lang. Die Schüler der 1. Oberschule Velten haben ihr Video "Alptraum Bewerbung" betitelt. Zunächst endet alles im Desaster, doch dann wacht der Schüler auf und erhält doch sein Praktikumsplatz.

"Willkommen im Leben" hieß das Stück der Albert-Schweitzer-Schule. Es handelt davon, wie schwer es für einen jungen Menschen ist, sich für einen Berufsweg zu entscheiden.

Im fantasievollen Siegervideo der Torhorstschule mit dem Titel "Tischerella" muss sich eine Prinzessin in Oranienburg zwischen einem Tischler aus der Stadt und einem reichen Amerikaner entscheiden.

Am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Übers Internet konnte abgestimmt werden. Insgesamt haben 2 900 Menschen die Videos angeschaut. Das dauerte insgesamt vier Tage und acht Stunden. Abgestimmt haben letztlich 1 140 Teilnehmer.

Auf Platz zwei landeten die Hennigsdorfer und auf Rang drei die Veltener Schüler. "Alle Filme sind Gewinner", brachte es Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner bei der Preisverleihung in der Hennigsdorfer Torhorst-Schule auf den Punkt. Sie zeigte sich schwer beeindruckt von der Leistung. "Das war toll und herausragend", lobte Hübner. Die Bürgermeisterin bedankte sich für die "Einblicke in die Sorgen und Nöte junger Menschen" in einer Bewerbungssituation, die dargestellt wurde. Es sei gut, so etwas einmal aus dem Blickwinkel der Schüler zu erfahren.

Alle Teams hatten ihre Filme selbst verfasst, gedreht und geschnitten. Auch die Darsteller stammten aus den eigenen Reihen.Unterstützt wurden sie dabei von Alexandra Quiring-Tegeder und Grit Menzzer von der Oranienburger Agentur "Digitaler Umbruch". Alexandra Quiring-Tegeder attestierte den Teams eine gute Arbeit: "Ihr hattet Mut, auch mal über Gräben zu springen und das eigene Wohlfühlgebiet zu verlassen."