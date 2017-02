Opel Crossland X: Deutsch-französische Markenware

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fährt Opel mit den Übernahmeplänen des PSA-Konzerns (Peugeot/Citroen) in eine ungewisse Zukunft? Das soeben enthüllte erste Kooperationsmodell mit den Franzosen stellt zumindest eines klar: Bange machen gilt nicht. Der Crossland X ist außen wie innen unverkennbar Opel - ein Kompakt-SUV, das die Designphilosophie der noch zu General Motors gehörenden Blitzmarke aus „skulpturaler Formgebung und deutscher Ingenieurskunst“ erfrischend neu interpretiert.

Obgleich mit 4,21 Metern Länge 6,5 Zentimeter kürzer und deutlich flacher als der erst im Herbst vorigen Jahres erneuerte Mokka X, erweist sich der Crossland X als äußerst flexibler Lademeister seiner Klasse. Der Kofferraum schluckt je nach Stellung der um 15 Zentimeter verschiebbaren Rückbank 410 bis 520 Liter. Wer die dreiteiligen und zudem auch in der Neigung verstellbaren Rücklehnen umklappt, erhält 1255 Liter Laderaum. Alle Fahrgäste genießen die hohe Sitzposition und tadellose Übersichtlichkeit des vorerst kleinsten Opel-SUV. Im Fond allerdings geht es zu dritt denn doch sehr beengt zu. Dafür gibt es in der ersten Reihe auf Wunsch den exzellenten Komfort der von der „Aktion Gesunder Rücken“ (AGR) zertifizierten Ergonomie-Sitze.

Auch in puncto Konnektivität, Infotainment und Fahrer-Assistenzsysteme spielt das neue Mitglied der X-Familie in der ersten Liga. Zu den Extras zählen unter anderem ein Head-up-Display, das die wichtigsten Fahrinfos auf die Frontscheibe projiziert, eine Panorama-Rückfahrkamera und LED-Scheinwerfer. Für digitale Vernetzung, Unterhaltung und Navigation sorgt das sogenannte Intellilink-System mit bis zu acht Zoll großem Touchscreen. Auch Opel Onstar, der vielfach ausgezeichnete und Online- und Serviceassistent, ist an Bord. Hinzu kommt eine starke Truppe elektronischen Hilfspersonals, das unter anderem Verkehrszeichen, Fußgänger und Müdigkeit des Fahrers erkennt, den Toten Winkel erhellt, bei Kollisionsgefahr die Notbremse tritt und für sicheres Einparken sorgt.

Plattform und Antriebsstrang teilt sich der Opel mit dem künftigen Peugeot 2008 und einem eng verwandten Citroen-SUV. Zum Start des Crossland X, der dem Vernehmen nach wohl erst im Sommer erfolgen soll, werden drei Dreizylinder-Benziner mit 1,2 Litern Hubraum und einer Leistungsspanne von 81 bis 130 PS sowie zwei Vierzylinder-Diesel (1,6 Liter) mit 99 bzw. 120 PS zur Auswahl stehen. Allradantrieb wird es nicht geben, später aber auch ein Modell mit Autogasantrieb (LPG). Preise wurden noch nicht genannt. Wir schätzen, dass sie bei knapp 17.000 Euro beginnen. Übrigens: Opels X-Familie wächst im Jahresverlauf weiter. Dann gesellt sich mit dem Grandland X der zweite „Peugeopel“ hinzu, der sich oberhalb des Mokka X platzieren wird. Wolfgang Brekeller