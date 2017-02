Autotest VW Up

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Volkswagen hatte im vergangenen Jahr auf dem Heimatmarkt ein Minus von 4,3 Prozent zu verzeichnen, während der Gesamtmarkt um 4,5 Prozent wuchs. In das neue Jahr starteten die Wolfsburger, die im Zuge des Abgasskandals noch immer viele negative Schlagzeilen produzieren, bei uns immerhin mit einem Zuwachs von 5,1 Prozent, während über alle Marken 10,5 Prozent mehr Neuwagen verkauft wurden. Der frisch geliftete VW Up kommt dabei gut an - er legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,2 Prozent zu, während etwa der Golf kurz vor seinem Facelift 13,5 Prozent verlor.

Motor

Den VW Up (der sich offiziell up! schreibt) gibt es als Verbrennungsmotormodell ausschließlich mit einem Ein-Liter-Dreizylinder-Benziner. Der hat Ende vergangenen Jahres im Zuge des Facelifts eine Turboversion bekommen, so dass neben 60 PS und 75 PS nun auch 90 PS zur Verfügung stehen. Und das macht sich bemerkbar. Statt wie bisher gemütlich durchs Stadtleben zu schwimmen, kann man mit dem von uns gefahrenen größten Benziner auch schon mal einen Ampelspurt hinlegen. Denn nun stehen 160 Newtonmeter maximales Drehmoment bei 1500 Umdrehungen zur Verfügung (statt 95 Nm bei 3000 Umdrehungen wie bei 60/75 PS). So kann man in unter zehn Sekunden von 0 auf Tempo 100 kommen und auf der Autobahn immerhin 185 km/h erreichen. Da vermisst man dann allerdings schon etwas einen sechsten Gang in der ansonsten erfreulich knackigen Schaltung. Zusätzlich gibt es den Up übrigens auch mit Erdgas- und Elektroantrieb. Aber nicht mit einem in Verruf gekommenen Diesel.

Karosserie/Ausstattung

Dieser Mini ist ein Drilling: Bei VW Up, bei Seat Mii und bei Skoda Citigo geheißen und stets im slowakischen Bratislava produziert. Dabei ist erstaunlich: Auf den ersten Blick mag man gar nicht glauben, dass sie technisch baugleich sind und die gleichen Abmessungen teilen. Denn die Frontpartie ist markenspezifisch überzeugend differenziert worden. Mit dem Facelift hat der Up etwa neue Frontscheinwerfer und etwas mehr Chrom bekommen, das lässt ihn ein wenig erwachsener aussehen. Für junge Leute gibt es dafür aber nun mehr Möglichkeiten, den Wagen farblich zu differenzieren. Im Übrigen gibt es auch weitere, weniger auffällige Designunterschiede: Die hinteren Seitenscheiben sind beim Skoda größer als beim Up, dafür setzt VW mehr Glas im Heck ein. Der 3,56 Meter kurze Mini bietet überraschend viel Platz für vier Passagiere und einen für diese Klasse großen Kofferraum von 251 Litern. Der Innenraum ist funktional nach typischem VW-Konzernmuster. Neuerdings kann man auch sein Smartphone voll integrieren. Lackiertes Blech zeugt vom Kostendruck. Im Komfort steht der Basis-Wagen ziemlich nackt da. Immerhin sind vier Airbags und ESP sowie eine fernbedienbare Zentralverriegelung immer an Bord. Klima kostet 560 Euro extra, Fensterheber vorn plus höhenverstellbarer Fahrersitz schlagen mit 210 Euro zu Buche.

Fahrverhalten

Für einen Kleinstwagen kann der Up mit einem erstaunlich hohen Federungs- und Abrollkomfort glänzen. Und handlich ist dieser Mini natürlich sowieso, was die wirklich gute Lenkung noch unterstützt.

Wirtschaftlichkeit

Den Einstieg in einen Up gibt es für 9975 Euro. Der von uns gefahrene größte Benziner startet dann - besser ausgestattet - bereits bei 12.350 Euro. Nach Norm verbraucht der stärkste Up so viel wie der billigste, nämlich 4,4 Liter Super auf 100 Kilometer (101 g/km CO2). Mit einem Liter mehr kann man tatsächlich hinkommen. In der Versicherung gelten für alle Benziner einheitlich 14/14/15 (Haftpflicht/Voll-/Teilkasko). Übrigens: Der elektrische Up kostet 26.900 Euro (ohne staatliche Kaufprämie), was noch einmal unterstreicht, warum sich die Elektromobilität so schwer tut.

Fazit

So macht Kleinstwagen Spaß: Nun noch etwas peppiger und mit der stärkeren Motorvariante deutlich flotter ist der VW Up ein gelungenes Gefährt, das mehr bietet, als man bei einem so kurzen Fahrzeug vermuten könnte. Hajo Zenker