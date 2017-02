Brandenburg verbucht weiteren Tourismus-Rekord

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Tourismusbranche in Brandenburg hat 2016 einen weiteren Rekord verbucht. Von Januar bis Ende Dezember wurden 12,9 Millionen Übernachtungen gezählt, das sind 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die im Internet abrufbar sind. Damit stieg die Zahl der touristischen Übernachtungen im Land zum zwölften Mal in Folge an. Offiziell will das Wirtschaftsministerium an diesem Montag die Zahlen präsentieren.