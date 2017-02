Gigantisch!

artikel-ansicht/dg/0/

Raben (MZV) Der Rabener-Halte-durch-Club (RHDC) ist dabei! Mit einer imposanten Eiche beteiligt sich der Verein am Fläming-Rekorde-Wettbewerb. Mit einem Umfang von 4,52 Metern (gemessen in zirka einem Meter Höhe) setzt er sich damit ganz weit nach vorn ab. Christian Muschert hat nachgemessen. Der herrliche Baum ist am Spielplatz in Raben zu finden. Und, das Besondere daran, direkt gegenüber steht eine weitere Eiche mit demselben Umfang! Die Suche nach der dicksten Eiche ist der erste Teil des Fläming-Rekorde Wettbewerbes, ausgerufen von Bildungsminister Günter Baaske. Jedermann darf sich beteiligen, egal ob Einzelperson, Schulklasse, Büroteam. Die Suche nach der imposantesten Eiche läuft noch bis Ende März. Nach der Jury-Sitzung wird der Gewinner prämiert. Flämingurkunde, Keramikmedaille, Braus, Bier oder Sekt, ein Landtagsbesuch nebst Führung sowie ein Präsent über 50 Euro erwartet die Gewinner. Nach Ablauf des Wettbewerbs, Dezember 2019, soll ein touristischer Reiseführer entstehen, der die außergewöhnlichsten, gigantischen, besonderen Rekorde des Fläming enthält. Einsendungen unter dem Kennwort "Fläming -Rekorde" werden im Bürgerbüro Günter Baaske, Wiesenburger Straße 13 in 14806 Bad Belzig, eingereicht oder per Mail an pm@guenter-baaske.de geschickt. Nachfragen beantwortet Kerstin Klembt unter der Telefonnummer 033841/444406.