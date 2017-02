"Die willkürliche Abschiebepraxis konterkariert unsere Arbeit"

artikel-ansicht/dg/0/

Immer freundlich, hochmotiviert, kollegial und pünktlich: so wird Amini Ramazan Ali von seinen neuen Kollegen im marchè/West an der A 9 übereinstimmend beschrieben.

Dem Besuch vorausgegangen war 2016 eine Auszeichnung der IHK zugunsten der mittlerweile sehr gut frequentierten Fahrradwerkstatt in der Bahnhofsstraße. Der Preis war mit 5.000 Euro dotiert. Mit diesem Geld konnte die Initiative unter anderem dringend benötigtes Werkzeug anschaffen und die Heizkosten finanzieren.

Zur vorgestellten (Zwischen-) Bilanz gegenüber der IHK gehörte die Arbeit im ehemaligen Spendenlager in der Alten Gömnigker Mühle. Einer groben Schätzung zufolge wurden dort binnen eines guten Jahres Bekleidung und Haushaltsgegenstände in einer Menge sortiert und weiterverteilt, "für die drei bis vier 40-Tonner benötigt worden wären", so Thomas Neumann von "Brück hilft/AG Spenden und Treff. Davon hätten zum Teil auch bedürftige Einheimische aus dem Umland profitiert, was von Anfang an gewollt war. Neumann: "Wir haben die Bezeichnung "Umsonstladen' nicht zufällig ausgewählt." In Spitzenzeiten hätte man täglich etwa 50 (!) Besucher in der Mühle zu Gast, die von der Offerte Gebrauch machten. Da sie nicht beheizbar war, blieb sie ein Provisorium.

Unterdessen habe "Brückt hilft" etwa 400 Fahrräder als Spende entgegengenommen, gegebenenfalls repariert und wieder an Flüchtlinge weiterverteilt. Die Nachfrage danach ist unvermindert groß.

Informiert wurden die Gäste aus Potsdam zudem über die logistisch besonders aufwändigen Sprachkurse sowie über die zahlreichen Initiativen der AG Patenschaften beziehungsweise Kinder & Frauen. Insgesamt gibt es davon unter der Ägide von "Brück hilft" sieben Arbeitsgruppen.

In enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit sei es gelungen, allein in den beiden Marchè-Restaurants an der A 9 zehn afghanische Asylbewerber in Lohn und Brot zu bringen. Laut "Brück hilft" war das "ein Experiment für alle Beteiligten" - noch dazu mit höchst ungewissem Ausgang".

An dem Treffen mit der IHK hat auch Marchè-Managerin Katharina Erdmann teilgenommen: "Wir hatten zunächst aus purer Not heraus agiert. Seit fünf Jahren kriegen wir kein Personal von der ARGE vermittelt. Oder uns werden Leute geschickt, die nach wenigen Tagen oder Wochen gleich wieder weg sind." So habe man es mit der Einstellung der Asylbewerber zumindest mal versuchen wollen. Dass die Leute längst komplette Dienstschichten besetzen, alle Kollegen sie überaus freundlich aufnahmen, sie ausnahmslos durch hohe Motivation und Pünktlichkeit bestechen, habe ja seinerzeit niemand ahnen können.

Auf ähnlich gute Beispiele konnte die Willkommensinitiative auch hinsichtlich der Vermittlung von drei weiteren Asylbewerbern verweisen. In diesem Fall geht es um das Restaurant Kullman's Diner in Linthe. Andere wurden durch die gezielte Suche von "Brück hilft" in einem Logistikunternehmen, bei einem Potsdamer Pizza-Bäcker, einem Parkettleger in Damelang, einem Elektriker sowie einem Wiesenburger Hotel vermittelt.

Martina und Richard Goebel "Brück hilft" AG Sprache hatten im Falle von Marchè nicht nur erfolgreich die Jobs vermittelt. Sie begleiteten die Afghanen auch zu Behörden, zu Ärzten oder Rechtsanwälten. Martina Goebel: "Angesichts der anfänglichen Sprachprobleme sowie der immensen Bürokratie wären die Leute im Behördendschungel um Gesundheitspass oder Arbeitserlaubnis regelrecht untergegangen. Immerhin konnten manche in ihrem Herkunftsland nie eine Schule besuchen!" Und ihr Mann ergänzt: "Über die Zeit haben sich bei Brück hilft die Prioritäten verschoben, weg von der Notversorgung mit warmer Kleidung und den Sprachkursen hin zu Begleitung durch den offenbar unvermeidlichen Behördendschungel."

Nicht unerwähnt ließ Goebel aber auch, dass es Afghanen gibt, die bis vor Kurzem noch eine bis zu 14 Kilometer lange Anreise per Rad (!) in Kauf nehmen mussten, um zu ihrer Arbeitsstelle an der Autobahn zu gelangen. Goebel: "Vor diesem Hintergrund finde ich es höchst ungewöhnlich und bemerkenswert, dass Marchè in Kenntnis der Notlage seinen Mitarbeitern im Unternehmen ein Apartment anbietet, um ihnen diese Pendelei bei eisigen Temperaturen zu ersparen. Abgesehen davon muss man sich mal vorstellen, welches Wagnis Marchè eingegangen ist, Asylbewerber arbeiten zu lassen, die wenigstens zum Teil als Analphabeten nach Deutschland gekommen sind. Das nötigt uns den größten Respekt ab."

Richard Goebel sparte gegenüber der IHK aber auch nicht mit Kritik an der gegenwärtigen Abschiebepraxis. Indem längst integrierte Afghanen neuerdings die Abschiebung ins Kriegsgebiet droht, würden potentielle Arbeitgeber massiv verunsichert. "Es wird auch die aufwändige ehrenamtliche Arbeit der Flüchtlingsinitiativen konterkariert und systematisch unterlaufen. Goebel an anderer Stelle: "Das muss man sich mal vorstellen. Gerade eben werden wir mit dem Brandenburgischen Integrationspreis ausgezeichnet und im Gegenzug schickt man die Afghanen zurück ins Kriegsgebiet. Das erscheint auch deshalb absurd, weil ausgerechnet Brandenburg im Ländervergleich dabei eine unrühmliche Rolle spielt." Die Wohnungssuche für neun Afghanen sei geradezu ein Kraftakt gewesen. Jetzt endlich habe man für nahezu aussichtslos Gehaltenes wahr gemacht. Parallel dazu sind plötzlich Afghanen mit der Nachricht konfrontiert, dass sie demnächst abgeschoben werden sollen, wogegen nun gerichtlich vorgegangen wird - Ausgang ungewiss. "So lasse sich ehrenamtliches Engagement sicher nicht befördern", betont Goebel. Von dem Bärendienst, der den Unternehmen mit diesem Damoklesschwert erwiesen wird und den menschlichen Schicksalen mal ganz abgesehen. Was hier passiere, sei unangemessen und undifferenziert. Ob die Betreffenden eine Wohnung und/oder Arbeit hätten, spiele für das BAMF offenbar überhaupt keine Rolle.

Bei "Brück hilft" sieht man die ehrenamtliche Arbeit noch nicht als erfüllt an, wenn Asylbewerber dauerhaft in Jobs vermittelt wurden, so Martina Goebel: "Wir wollen, dass die Leute in Vereinen mitmachen und sich einbringen, sodass Parallelgesellschaften erst gar nicht entstehen." Aber das brauche viel Zeit. Erste Ansätze, beispielsweise mit dem örtlichen Angelverein, im Karate oder Tischtennis, seien durchaus erfolgversprechend. Demnächst werde man einige Afghanen für den Mofa-Führerschein anmelden, um deren Mobilität zu erhöhen.

Seit März 2015 sieht sich Brück mit der Aufnahme von Asylbewerbern konfrontiert. Deren Zahl stieg von anfänglich 72 auf 570 in Spitzenzeiten. Momentan leben noch 225 Asylbewerber in der Kleinstadt. 81 davon haben einen Aufenthaltstitel, das heißt, dass sie eigentlich aus dem Heim ausziehen müssten, aber wegen der fehlenden Wohnung dort noch geduldet werden. Im Fokus steht derzeit vor allem der Familiennachzug.

Rose Dittfurth, die Leiterin des Brücker Asylbewerberheims: "Der Anteil von "Brück hilft' an der Willkommenskultur in der Stadt ist enorm."